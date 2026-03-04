NYT: Δίαυλος των ιρανικών μυστικών υπηρεσιών με τη CIA για τη λήξη του πολέμου

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, στελέχη του Υπουργείου Πληροφοριών του Ιράν φέρονται να προσέγγισαν τη CIA, εκφράζοντας την ετοιμότητά τους για συνομιλίες με σκοπό τον τερματισμό της σύρραξης.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η προσέγγιση δεν έγινε απευθείας, αλλά μέσω των μυστικών υπηρεσιών τρίτης, μη κατονομαζόμενης χώρας. Αξιωματούχοι από τη Μέση Ανατολή και τη Δύση, που διατήρησαν την ανωνυμία τους, επιβεβαιώνουν ότι η Τεχεράνη αναζητά μια «διέξοδο» (off-ramp) από τη στρατιωτική πίεση που δέχεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

Ωστόσο, το κλίμα στην Ουάσιγκτον παραμένει παγωμένο, ενώ Λευκός Οίκος και CIA αρνήθηκαν να σχολιάσουν επισήμως τις πληροφορίες.

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη στις ΗΠΑ αμφιβάλλουν για την ειλικρίνεια των προθέσεων του Ιράν, θεωρώντας ότι ίσως πρόκειται για προσπάθεια ανασύνταξης δυνάμεων.

Ο Τραμπ πάντωε έστειλε το δικό του μήνυμα την Τρίτη, δηλώνοντας πως παρά την επιθυμία της Τεχεράνης για διάλογο, «είναι πλέον πολύ αργά», καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Επίσης, μόλις χθες, ο πρεσβευτής του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο διαπραγμάτευσης, χαρακτηρίζοντας τις κοινές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ ως αιτία οριστικής ρήξης.

