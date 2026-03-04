Χέγκσεθ για Ιράν: Είναι τελειωμένοι και το ξέρουν - Είμαστε ασταμάτητοι και θα κερδίσουμε τον πόλεμο

«Η Αμερική κερδίζει χωρίς έλεος», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, όσον αφορά την επίθεση στο Ιράν, ξεκινώντας την ενημέρωση το μεσημέρι της Τετάρτης, προσθέτοντας παράλληλα ότι «είναι τελειωμένοι και το ξέρουν».

Ο Χέγκσεθ, μιλώντας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν βιάζονται και ότι θα επιλέξουν τον κατάλληλο χρόνο για να εξασφαλίσουν την επιτυχία. Όπως είπε, «είναι πολύ νωρίς» και επανέλαβε τα λόγια του προέδρου Τραμπ, ότι η χώρα θα πάρει όλο τον χρόνο που χρειάζεται για να διασφαλίσει τη νίκη.

«Βρισκόμαστε μόλις τέσσερις ημέρες μέσα σε αυτή την επιχείρηση, οι δείκτες αλλάζουν, η σκόνη κατακάθεται και περισσότερες δυνάμεις καταφθάνουν», είπε.

Σημείωσε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να «κυνηγούν, αποσυνθέτουν, καταστρέφουν και νικούν» τις ικανότητες του ιρανικού καθεστώτος. Ανέφερε επίσης ότι οι Ιρανοί ηγέτες θα βλέπουν μόνο «την αεροπορική ισχύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ» μέχρι τη στιγμή που οι δύο χώρες θα αποφασίσουν ότι ο πόλεμος έχει τελειώσει.

«Είναι πολύ νωρίς ακόμη και, όπως έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ, θα πάρουμε όσο χρόνο χρειάζεται για να διασφαλίσουμε ότι θα πετύχουμε», πρόσθεσε, ενώ στη συνέχεια δήλωσε ότι «είναι τελειωμένοι και το ξέρουν ή, τουλάχιστον, σύντομα θα το μάθουν».

«Μόλις αρχίσαμε να κυνηγάμε, να αποδομούμε, να αποθαρρύνουμε, να καταστρέφουμε και να νικάμε τις δυνατότητές τους», πρόσθεσε.

«Ξεκινώντας από χθες το βράδυ και ολοκληρώνοντας μέσα σε λίγες ημέρες, σε λιγότερο από μία εβδομάδα, οι δύο ισχυρότερες αεροπορίες στον κόσμο θα έχουν πλήρη έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου», είπε.

«Αδιαμφισβήτητος έλεγχος του εναέριου χώρου».

Είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ «θα πετούν μέρα και νύχτα, εντοπίζοντας, στοχοποιώντας και εξουδετερώνοντας τους πυραύλους και τη βιομηχανική αμυντική βάση του ιρανικού στρατού, καθώς και εντοπίζοντας και στοχοποιώντας τους ηγέτες και τους στρατιωτικούς διοικητές τους».

Αμερικανικό το υποβρύχιο που χτύπησε την ιρανική φρεγάτα στη Σρι Λάνκα

Ο Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε ότι ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε με τορπίλη ένα ιρανικό πολεμικό πλοίο «που νόμιζε ότι ήταν ασφαλές σε διεθνή ύδατα».

«Η πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», πρόσθεσε. «Όπως και σε εκείνον τον πόλεμο... αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε».

«Θα τους βρούμε και θα τους σκοτώσουμε»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ πρόσθεσε ακόμη: «Δεν έχουν πλέον ηθικό οι Ιρανοί, η αεροπορία δεν υπάρχει, το ναυτικό βρίσκεται στον πυθμένα του περεσικού κόλπου, χθες βράδυ βυθίσαμε τη ναυαρχίδα τους. Χθες αμερικανικά υποβρύχια βύθισαν με μια τορπίλη ιρανική φρεγάτα στο Ινδικό Ωκεανό. Το Ιράν θα μπορεί να συνεχίσει να εκτοξεύει πυραύλους και drones, είναι τρομοκράτες. Δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν πρόσωπο με πρόσωπο. Θα τους βρούμε και θα τους σκοτώσουμε. Ελέγχουμε τη μοίρα τους. Να προσέχουμε τα fake news, ο Τύπος θέλει να κάνει τον πρόεδρο Τραμπ να φαίνεται κακός».