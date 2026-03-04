Το Ιράν και η λιβανέζικη τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ πραγματοποίησαν τις πρώτες συντονισμένες επιθέσεις τους στο Ισραήλ στη νέα σύγκρουση, ανέφεραν οι IDF στο CNN την Τετάρτη.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανέφεραν ότι ένας πύραυλος εκτοξεύτηκε από το Ιράν, ενώ έξι βλήματα - συμπεριλαμβανομένων drones - εκτοξεύτηκαν από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η επίθεση ενεργοποίησε τις κόκκινες σειρήνες συναγερμού στην Ιερουσαλήμ και στο Τελ Αβίβ σχεδόν ταυτόχρονα.

Η κοινή επίθεση δείχνει ένα επίπεδο συντονισμού μεταξύ του Ιράν και των αντιπροσώπων του στον Λίβανο, ακόμη και μετά τη δολοφονία ανώτερων ηγετών και των δύο κατά τις πρώτες πέντε ημέρες του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Λίγο αργότερα, οι IDF ανέφεραν ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ εξαπέλυσαν μια δεύτερη κοινή επίθεση.

H υπηρεσία αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς.