Άνοδος άνω του 1% στις ευρωαγορές - Μεικτή εικόνα στο πετρέλαιο και πτώση στο φυσικό αέριο - Μικρά κέρδη για τα μέταλλα

Άνοδο καταγράφουν την Τετάρτη τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ οι traders συνεχίζουν να παρακολουθούν τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει άνοδο 1,53%. Ο FTSE 100 του Λονδίνου καταγράφει άνοδο 0,80%. Ο DAX της Γερμανίας και ο CAC 40 της Γαλλίας κινούνταν περίπου στο +1,70 και +1,21%, αντίστοιχα.

Στο μεταξύ, ο ισπανικός IBEX 35 καταγράφει άνοδο 2,12% παρά την απειλή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να διακόψει κάθε εμπορική σχέση με τη χώρα. Η Ισπανία είχε αρνηθεί να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν τις βάσεις της για πλήγματα κατά του Ιράν.

Οι περιφερειακές μετοχές είχαν υποχωρήσει έντονα την Τρίτη, καθώς η σύγκρουση συνέχισε να επιβαρύνει το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα. Τις απώλειες ηγήθηκαν οι μετοχές των τραπεζών, των ασφαλιστικών, του κλάδου ταξιδιών και αναψυχής, καθώς και των εταιρειών κοινής ωφέλειας.

Το υψηλότερο άνοιγμα στην Ευρώπη την Τετάρτη έρχεται καθώς οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ δυτικές χώρες προσπαθούν να οργανώσουν πτήσεις εκκένωσης για τους πολίτες τους στην περιοχή.

Με άνοδο 1,43% κινείται η τιμή για τον χρυσό, στα 5.195,80 δολάρια ανά ουγγιά και κατά 2,85%, στα 85,85 δολάρια ανά ουγγιά η τιμή για το ασήμι.

Την ίδια στιγμή, πτωτικά κατά 12%, περίπου, κινούνται τα futures του φυσικού αερίου με την τιμή να διαμορφώνεται στα 47,18 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη 3/3, εκτινάχθηκε στα 63,75 ευρώ/MWh, καταγράφοντας άνοδο 43,2% μέσα σε μία μόλις ημέρα.

Τα futures σκαρφάλωσαν σχεδόν 40% σε πάνω από 60€/MWh, το υψηλότερο επίπεδο από το 2023, μετά από άνοδο σχεδόν 35% στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή αύξησε τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον εφοδιασμό της Ευρώπης με ΥΦΑ.

Η QatarEnergy σταμάτησε τη Δευτέρα την παραγωγή LNG, αφού ιρανικά drones έπληξαν τις εγκαταστάσεις Ras Laffan και Mesaieed, οι οποίες ευθύνονται για περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής LNG.

Αυτή η διακοπή μπορεί να επηρεάσει περίπου το 15% των εισαγωγών LNG της Ευρώπης, περιορίζοντας την παγκόσμια προσφορά και εντείνοντας τον ανταγωνισμό για εναλλακτικές πηγές.

Επιδεινώνοντας την κατάσταση, το Ιράν προχώρησε σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, περιορίζοντας περαιτέρω τις εξαγωγές από άλλους μεγάλους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής.

Αυτοί οι κίνδυνοι εφοδιασμού έρχονται σε μια εποχή που η αποθήκευση φυσικού αερίου στην ΕΕ είναι χαμηλή, ανερχόμενη στο 31%, κάτω από το 40% που καταγράφηκε την ίδια εποχή πέρυσι.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται με μεικτά πρόσημα την Τετάρτη, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν διέκοψε τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, όμως ο ρυθμός των κερδών επιβραδύνθηκε σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις, αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το αμερικανικό Ναυτικό να συνοδεύει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Το Brent καταγράφει μικρή αύξηση κατά 0,14%, στα 81,51 δολάρια το βαρέλι, αφού την Τρίτη έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2025.

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) πέφτει κατά 0,46% στα 74,23 δολάρια, το βαρέλι, αφού έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο. Και τα δύο είχαν αυξηθεί περίπου κατά 5% ή και περισσότερο στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.

«Αυτή τη στιγμή, η γεωπολιτική έχει ξεκάθαρα υπερκεράσει τους συνήθεις οδηγούς τιμών, όπως τα στοιχεία αποθεμάτων, τα αμερικανικά μακροοικονομικά δεδομένα ή τα σχόλια του ΟΠΕΚ», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη Phillip Nova.

«Βραχυπρόθεσμα, τα βασικά σημεία που πρέπει να παρακολουθούμε είναι τα πραγματικά στοιχεία εξαγωγών από τον Κόλπο, τυχόν επιβεβαιωμένα περιστατικά με δεξαμενόπλοια, οι κινήσεις του αμερικανικού ναυτικού και ο τόνος του Ιράν», πρόσθεσε.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 5,6 εκατ. βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute (API), πολύ πάνω από τα 2,3 εκατ. βαρέλια που προέβλεπαν οι αναλυτές. Τα επίσημα στοιχεία της αμερικανικής κυβέρνησης αναμένονται αργότερα την Τετάρτη.