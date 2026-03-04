Εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το Κατάρ αποφάσισε πως θα σταματήσει εντελώς την υγροποίηση φυσικού αερίου, όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές στο Reuters.

Το πρακτορείο ειδήσεων πρόσθεσε πως θα χρειαστούν 2 εβδομάδες για την επανεκκίνηση της υγροποίησης φυσικού αερίου μετά την πλήρη διακοπή.

Μετά από την επανεκκίνηση της λειτουργίας, θα χρειαστούν τουλάχιστον επιπλέον 2 εβδομάδες για να επιτευχθεί το μέγιστο της παραγωγικής ικανότητας, πρόσθεσαν οι πηγές.

Σημειώνεται πως το Κατάρ ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Μέση Ανατολή και εντός των 3 μεγαλύτερων του κόσμου, με τις τελευταίες εξελίξεις να «δείχνουν» προς περαιτέρω άνοδο των ενεργειακών τιμών στις διεθνείς αγορές.