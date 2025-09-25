Η Γαλλία ανησυχεί για την υστέρηση της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ στα stablecoins

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες κινδυνεύουν να μείνουν πίσω από τις ΗΠΑ στην ταχεία ανάπτυξη των stablecoins, υπονομεύοντας ενδεχομένως την κυριαρχία της ηπείρου, δήλωσε ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Το Bloomberg υπενθυμίζει πως τα stablecoins είναι ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν σταθερή αξία, σε αντίθεση με την αστάθεια των τιμών που παρατηρείται στο bitcoin και σε άλλα δημοφιλή κρυπτονομίσματα.

Συνήθως συνδεδεμένα με ένα παραδοσιακό νόμισμα, συνήθως το αμερικανικό δολάριο ΗΠΑ, τα stablecoins δεν χρησιμοποιούνται ευρέως για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων τα αγοράζουν μάλλον ως έναν ασφαλή τρόπο για να αποθηκεύσουν τα κέρδη τους χωρίς να χρειάζεται να τα μετατρέψουν ξανά σε πραγματικά χρήματα. Είναι επίσης ένα βολικό «νόμισμα-γέφυρα» για τη μετατροπή σε και από διαφορετικά ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ή ανταλλαγές.

Σε συνέντευξη του στο περιοδικό Le Grand Continent, ο Γάλλος τραπεζίτης είπε πως η Ευρώπη προηγείται στον τομέα της ρύθμισης και της ανάπτυξης ενός δημόσιου ψηφιακού νομίσματος, αλλά υστερεί όσον αφορά τα ιδιωτικά νομίσματα.

Η αγορά των stablecoins θα μπορούσε να φτάσει τα τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα χρόνια από περίπου 250 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα, αναγκάζοντας τις ευρωπαϊκές τράπεζες να αντιμετωπίσουν την ανάγκη για ιδιωτικά νομίσματα με τη μορφή token, είπε.

«Ο πιθανός κίνδυνος για την Ευρώπη είναι να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα ιδιωτικό stablecoin που συνδέεται με το δολαρίο και εκδίδεται από μη ευρωπαϊκούς παράγοντες. Η συζήτηση μόλις αρχίζει, αλλά είναι ουσιαστικής σημασίας για το μέλλον της ευρωπαϊκής κυριαρχίας» υποστήριξε ο ντε Γκαλό.