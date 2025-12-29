Το Bitcoin διαπραγματεύτηκε υψηλότερα κοντά στο βασικό επίπεδο των 90.000 δολαρίων τη Δευτέρα, αφού το ξεπέρασε για λίγο νωρίτερα στη συνεδρίαση, αλλά το κρυπτονόμισμα δυσκολεύτηκε και πάλι να διατηρήσει τα κέρδη πάνω από αυτό το όριο, επαναλαμβάνοντας αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες ανάκαμψης που παρατηρήθηκαν νωρίτερα αυτό το μήνα.

Σύμφωνα με το investing, το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο διαπραγματεύτηκε τελευταία 2,2% υψηλότερα στα 89.663,6 δολάρια στις 09:07 ώρα Ελλάδας.

Το Bitcoin δοκίμασε επανειλημμένα το όριο των 90.000 δολαρίων τον Δεκέμβριο, αλλά υποχώρησε καθώς η δυναμική των αγορών εξασθένησε και ο όγκος των συναλλαγών στο τέλος του έτους παρέμεινε χαμηλός.

Η άνοδος του Bitcoin τη Δευτέρα υποστηρίχθηκε από την ευρύτερη δυναμική των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να αποτιμούν τις προσδοκίες ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια το 2026, μετά την πρόσφατη μείωση.

Οι προσδοκίες για χαμηλότερα επιτόκια τείνουν να υποστηρίζουν τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων, μειώνοντας την ελκυστικότητα των επενδύσεων σε μετρητά και σταθερού εισοδήματος και ενθαρρύνοντας τις ροές προς εναλλακτικές επενδύσεις με υψηλότερες αποδόσεις.

Η ανοδική κίνηση ήρθε επίσης καθώς το Bitcoin προσπάθησε να καλύψει τη διαφορά από τις αναρτήσεις που παρατηρήθηκαν σε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.

Ο χρυσός παρέμεινε κοντά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ το ασήμι και η πλατίνα έφτασαν σε νέα υψηλά επίπεδα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τους συνεχιζόμενους γεωπολιτικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε σαφή πρόοδο.

Η ισχύς των πολύτιμων μετάλλων υπογράμμισε τη συνεχιζόμενη ζήτηση τόσο για ασφαλή καταφύγια όσο και για εναλλακτικά περιουσιακά στοιχεία, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τις αγορές κρυπτονομισμάτων.

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων σήμερα: Τα altcoins σημειώνουν μέτρια κέρδη

Τα περισσότερα altcoins σημείωσαν μέτρια κέρδη τη Δευτέρα.

Το Ethereum, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, αυξήθηκε κατά 2,7% στα 3.018,92 δολάρια.

Το τρίτο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, το XRP, σημείωσε άνοδο 1,5% στα 1,90 δολάρια.

Το Solana σημείωσε άνοδο 2,7%, ενώ το Cardano και το Polygon σημείωσαν μικρή πτώση.

Μεταξύ των meme tokens, τόσο το Dogecoin όσο και το $TRUMP σημείωσαν άνοδο 1%.