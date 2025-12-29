Πελαδάρι Βιθυνίας: Η αρχαιολόγος Δέσποινα Μακροπούλου ανασύρει τη Χαμένη Πατρίδα από τη λήθη

29/12/2025 • 09:06
Πολιτισμός
Μέσα σε ένα ξεχασμένο συρτάρι, επτά χρόνια μετά τοn θάνατο της μητέρας της, η αρχαιολόγος Δέσποινα Μακροπούλου βρήκε το 2016 έναν θησαυρό που θα άλλαζε τη ζωή της: έναν πάκο χειρόγραφων σημειώσεων. Είχαν καταγραφεί σε παλιό χαρτί, «λεπτό σαν τσιγαρόχαρτο» και περιείχαν τις προσωπικές αναμνήσεις της Σοφίας Μακροπούλου με καταγωγή από το Πελαδάρι της Βιθυνίας. Η ανακάλυψη αυτή, όπως λέει η αρχαιολόγος, «δημιούργησε μέσα μου την ηθική υποχρέωση απέναντι στους προγόνους και τη μητέρα μου να αναδείξω όσα μου κληρονόμησαν».