Ο Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

Τον ειλικρινή διάλογο και την επίτευξη ρεαλιστικών λύσεων, υποδεικνύει ως τον μόνο τρόπο για τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Τσιάρας, σε συνέντευξή του στα Μακεδονικά Νέα και στον Γιώργο Νεοχωρίτη.

Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει «η πόρτα του Υπουργείου παραμένει ανοιχτή. Όχι για υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, αλλά για λύσεις που αντέχουν στον χρόνο». Ο Κ. Τσιάρας επισημαίνει πως από τα 27 αιτήματα που έχουν τεθεί, τα 20 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή βρίσκονται σε ώριμη φάση υλοποίησης. «Ποια άλλη έμπρακτη απόδειξη χρειάζεται για να γίνει αντιληπτό, από κάθε καλόπιστο, ότι όχι απλά ακούμε αλλά ανταποκρινόμαστε;», διερωτάται