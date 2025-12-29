Οι «κλειδωμένες» υποψηφιότητες της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη και οι δημοσκοπήσεις για το δίπολο Διαμαντοπούλου-Καστανίδη

Η πρόσφατη ανακοίνωση της Πειραιώς ότι οι Γιάννης Παπαγεωργίου και Αθανάσιος Τσούρας θα είναι υποψήφιοι βουλευτές με τη ΝΔ στην Α’ Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε τον άγραφο κανόνα ότι στην πολιτική το «φαινόμενο της πάπιας» αποτελεί «μέρος του παιχνιδιού».Το συγκεκριμένο «φαινόμενο» πήρε το όνομά του από την ηρεμία που χαρακτηρίζει τις πάπιες όταν επιπλέουν στο νερό. Κάτω από αυτό, όμως, τα πόδια τους κουνιούνται συνεχώς.

Αυτή η «σκηνή» περιγράφει την κινητικότητα που παρατηρείται τα τελευταία 24ωρα στα κομματικά επιτελεία της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Στη μεν πρώτη υπάρχουν «κλειδωμένες» υποψηφιότητες στις δυο εκλογικές περιφέρειες της Θεσσαλονίκης, ενώ στο δεύτερο «τρέχουν» δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το δίπολο Διαμαντοπούλου-Καστανίδη παίζει δίχως ανταγωνισμό στη μάχη του επικείμενου σταυρού. Αυτό το στοιχείο προκαλεί έντονο «πονοκέφαλο» στην Χαριλάου Τρικούπη και τη Βασιλέως Ηρακλείου.