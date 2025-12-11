Απώλειες στα κρυπτονομίσματα, με το bitcoin να «δοκιμάζει» τα 90.000 δολάρια

Σημαντικές πιέσεις δέχεται το bitcoin την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν στις ανησυχίες που επικρατούν για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μετά από τις 08:15 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα του κόσμου υποχωρούσε 2,6% στα 90.304 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας πέσει πρόσκαιρα κάτω από τα 90.000 δολάρια.

Το ether έπεφτε 3,5%.

Όπως μετέδωσε το Reuters, το κλίμα για τα crypto επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση των προβλέψεων για τα κέρδη και τα έσοδα της αμερικανικής εταιρείας cloud Oracle, που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, και την αναφορά των στελεχών για αύξηση των δαπανών - ένα σημάδι ότι οι δαπάνες για την υποδομή Τεχνητής Νοημοσύνης δεν αποφέρουν κέρδη τόσο γρήγορα όσο ήλπιζαν οι επενδυτές.

«Αυτό που είδαμε χθες το βράδυ ήταν ότι, παρόλο που τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου είχαν καλή απόδοση, τα κρυπτονομίσματα δεν ήθελαν να το γνωρίζουν», δήλωσε ο Τόνι Σίκαμορ, αναλυτής αγοράς στην IG στο Σίδνεϊ. «Ο χώρος των κρυπτονομισμάτων χρειάζεται πραγματικά πιο πειστικές ενδείξεις ότι η πτώση που είδαμε από την πώληση της 10ης Οκτωβρίου έχει ολοκληρωθεί, και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι έτσι».

Η Standard Chartered »«έκοψε» την Τρίτη τις προσδοκίες της ότι το bitcoin θα φτάσει τα 200.000 δολάρια μέχρι το τέλος του 2025, μειώνοντας την πρόβλεψή της στα 100.000 δολάρια.

«Πιστεύουμε ότι οι αγορές από εταιρείες διαχείρισης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων bitcoin έχουν πιθανώς τελειώσει», δήλωσε ο Τζεφ Κέντρικ, παγκόσμιος επικεφαλής της έρευνας ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στην Standard Chartered.

«Ως αποτέλεσμα, πιστεύουμε πλέον ότι οι μελλοντικές αυξήσεις της τιμής του bitcoin θα καθοδηγούνται ουσιαστικά από έναν μόνο παράγοντα: τις αγορές ETF».