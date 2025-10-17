Χθες είχαμε ασχοληθεί με την επιφυλακτική στάση των επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και την αδυναμία του Γενικού Δείκτη να ξεφύγει από ένα στενό εύρος διακύμανσης.

Κατά την χθεσινή ημέρα, τα πράγματα άλλαξαν προς το χειρότερο και είχαμε μία καθαρά πτωτική χρηματιστηριακή συνεδρίαση, ενώ σε κάποιες στιγμές εμφανίστηκαν και στοιχεία που παρέπεμπαν σε κινήσεις πανικού.

Ευτυχώς, η κατάσταση δεν βγήκε εκτός ελέγχου και οι αγοραστές που εμφανίστηκαν κατάφεραν να αποκρούσουν τις μεγάλες εντολές πωλήσεων.

Έτσι, οι περισσότερες μετοχές ξέφυγαν από τα χαμηλά της ημέρας και σε μερικές περιπτώσεις κατάφεραν να περάσουν και σε θετικό έδαφος. Το κύμα πωλήσεων που κορυφώθηκε γύρω στις 14:30 έφερε τον Γενικό Δείκτη, για πρώτη φορά μετά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, κάτω από τις 2.000 μονάδες και ακριβώς πάνω στο κάτω όριο του εύρους διακύμανσης που έχει διαμορφωθεί από τα μέσα Αυγούστου και μετά.

Η σχετική ανάκαμψη από τα χαμηλά της ημέρας έφερε τελικά τον ΓΔ στις 2.013,76 μονάδες, πεσμένο κατά 1,57%. Οι περισσότεροι επενδυτές ανακουφίστηκαν από την αναχαίτιση των πωλητών και από την μεγάλη αξία των χθεσινών συναλλαγών, η οποία έφθασε το 320 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η αλήθεια είναι πως κανείς δεν νοιώθει ακόμα σίγουρος πως τα χειρότερα έχουν περάσει.

Η μεγάλη αξία των χθεσινών συναλλαγών και η αντίδραση αρκετών μετοχών από τα χαμηλά τους είναι μία σαφής ένδειξη πως αρκετοί επενδυτές πιστεύουν πως η υποχώρηση των μετοχών και το κακό κλίμα έχουν δημιουργήσει επενδυτικές ευκαιρίες. Όπως ξέρουμε βέβαια, η αναζήτηση ευκαιριών έχει το δικό της ρίσκο, αλλά χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε χρηματιστήριο.

Πολλοί επενδυτές λοιπόν αξιοποίησαν την νέα μεγάλη πτώση της μετοχής του ΟΠΑΠ, η οποία έχασε 4,95%, καθώς συνεχίζονται οι πωλήσεις από επενδυτές που θεωρούν πως η διαδικασία απορρόφησης της Allwyn από τον ΟΠΑΠ θα αφήσει την μετοχή στο περιθώριο για κάποιο διάστημα.

Κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πως αυτές οι πωλήσεις θα σταματήσουν γρήγορα αλλά η σημαντική υποχώρηση της μετοχής μέσα στην εβδομάδα δίνει την ευκαιρία σε άλλους επενδυτές να αγοράσουν εν όψει της δημιουργίας μίας από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εισηγμένες εταιρείες του κλάδου.

Άλλοι επενδυτές αποφάσισαν να αγοράσουν μετοχές στην άλλη εξαιρετικά ταλαιπωρημένη μετοχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αυτήν της Metlen, η οποία υποφέρει και από διάφορες φήμες που κυκλοφορούν και μπερδεύουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Προφανώς πιθανολογώντας πως η πτώση κατά σχεδόν 27% από τα υψηλά του Αυγούστου έχει κάνει φθηνή την μετοχή.

Η αναζήτηση ευκαιριών όμως δεν περιορίστηκε μόνο στις δύο αυτές μετοχές που είχαν ήδη ταλαιπωρηθεί αρκετά τις προηγούμενες ημέρες. Ισχυρές αγορές έγιναν και σε μετοχές που δεν έχουν απωλέσει σημαντικό έδαφος τις τελευταίες ημέρες, πιθανότατα από επενδυτές που έχουν εμπιστοσύνη στις προοπτικές των εταιρειών και στις εκτιμήσεις των χρηματιστηριακών αναλυτών για τις δίκαιες τιμές τους.

Αυτό φάνηκε καθαρά στις δύο μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες του ΧΑ. Η μετοχή της ΓΕΚΤΕΡΝΑ αντέδρασε άμεσα όταν βρέθηκε κάποια στιγμή να χάνει περίπου 3,5% στα 22,64 ευρώ, επιστρέφοντας γρήγορα πάνω από τα 23. Τελικά έκλεισε στα 23,10 ευρώ με απώλειες 1,37% και αρκετά σημαντικό όγκο συναλλαγών για τα δικά της δεδομένα, στις 197.000 χιλιάδες τεμάχια.

Στην περίπτωση της μετοχής του ομίλου Aktor, είχαμε και εδώ μία σημαντική ανάκαμψη από τα χαμηλά της ημέρας. Η μετοχή βρέθηκε κάποια στιγμή να σημειώνει απώλειες περίπου 4,60% στα 8,07 ευρώ αλλά η εμφάνιση ισχυρών αγοραστών άλλαξε την κατάσταση και στο τέλος της συνεδρίασης η πτώση περιορίστηκε στο 1,06%, στα 8,38 ευρώ.

Και σε αυτή την περίπτωση, ο όγκος συναλλαγών ήταν πολύ ισχυρός, στις 536.000 τεμάχια.

Πολύ μεγάλο ήταν το αγοραστικό ενδιαφέρον και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, οι οποίες κατέλαβαν τις τέσσερις από τις πρώτες έξι θέσεις από πλευράς χρηματικής αξία συναλλαγών (τις άλλες δύο κατέλαβαν ο ΟΠΑΠ και η Metlen). Και οι τέσσερις σημείωσαν πτώση αλλά έκλεισαν την συνεδρίαση μακριά από τα χαμηλά τους.

Αξιοσημείωτη ήταν και η αντίδραση από τα χαμηλά για την πέμπτη ελληνική τράπεζα του δείκτη FTSE/Athex Large Cap, δηλαδή την Optima. Δυνατή ήταν και η αντίδραση της μετοχής της Credia Bank, η οποία απομακρύνθηκε αρκετά από τα χαμηλότερα επίπεδα της ημέρας και μάλιστα με αυξημένο όγκο συναλλαγών σχετικά με τις προηγούμενες ημέρες.

Στον βιομηχανικό τομέα ξεχώρισε η μετοχή της Cenergy Holdings, η οποία κατάφερε να καλύψει τις απώλειες 2,3% και να κλείσει τελικά με άνοδο 1,37%, στα 13,32 ευρώ, πετυχαίνοντας μάλιστα την υψηλότερη χθεσινή επίδοση μέσα στον δείκτη FTSE/Athex Large Cap.

Πολύ ισχυρό ήταν το αγοραστικό ενδιαφέρον για την μετοχή της ΔΕΗ, η οποία σημείωσε την δεύτερη υψηλότερη επίδοση στον δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με άνοδο 0,91%. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως η μετοχή είχε δείξει πολύ καλή συμπεριφορά την ώρα που ο Γενικός Δείκτης έπεφτε κάτω από τις 2.000 μονάδες, καθώς οι απώλειές της δεν ξεπέρασαν το 1%.

Η αναζήτηση ευκαιριών όταν πέφτει πολύ το χρηματιστήριο δεν αποδίδει πάντα, τουλάχιστον όχι άμεσα. Αν η χθεσινή πτώση έχει και συνέχεια και «χαθούν» και οι 2.000 μονάδες, κάτι που προφανώς δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, τότε οι αγορές που έγιναν κατά την χθεσινή συνεδρίαση ίσως αποδειχθούν πρόωρες. Αυτό δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην πολλά πράγματα και δεν θα είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.

Το σημαντικό για εμάς, το οποίο προτιμάμε να κρατήσουμε από την χθεσινή συνεδρίαση είναι το γεγονός πως το αγοραστικό ενδιαφέρον παραμένει ισχυρό στις εταιρείες που εμπιστεύονται οι επενδυτές του Χρηματιστηρίου Αθηνών.