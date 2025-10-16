Χρηματιστήριο Αθηνών

Μολονότι σήμερα κατεγράφη η τέταρτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση, μολαταύτα κρίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Διότι, παρά το γεγονός ότι για άλλη μια φορά ο Γενικός Δείκτης υποαπέδωσε των αντίστοιχων ευρωπαϊκών και αμερικανικών, τελικά θα κρατήσουμε τα άμεσα αντανακλαστικά των αγοραστών από την ψυχολογικής σημασίας ζώνη των 2.000 μονάδων του ΓΔ.

Ειδικότερα, ο Δείκτης διαπραγματεύτηκε για λίγα λεπτά στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1.995 μονάδων, για να ξεκινήσει έκτοτε μια συντονισμένη τοποθέτηση σε δεικτοβαρείς τίτλους, που ανάγκασαν τον Δείκτη να κλείσει 18 μονάδες υψηλότερα, με απώλειες 1.57%.

Προφανώς, η εικόνα παραμένει επιβαρυμένη, αν αναλογιστεί κανείς ότι χάνει 85 μονάδες (-4%) σε μόλις τέσσερις συνεδριάσεις, σε μια φάση που ενδεικτικά ο γερμανικός DAX40 βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο στο εξεταζόμενο διάστημα και ο S&P500 κερδίζει σχεδόν 2%.

Προς το παρόν, και δεδομένης της συμπεριφοράς αρκετών τίτλων, η σημερινή συνεδρίαση μπορεί να αποτελέσει άξονα περιστροφής για τις ερχόμενες συνεδριάσεις, με καλές πιθανότητες ανοδικής συνέχισης.

Η συναλλακτική δραστηριότητα ήταν υψηλή, στα 273 εκατ. ευρώ έως τις δημοπρασίες και άλλα 47 στο κλείσιμο, εκ των οποίων τα 33 αφορούσαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Τρεις μετοχές που απασχόλησαν σήμερα το ταμπλό ήταν ο ΟΠΑΠ, η ΕΕΕ και η MTLN.

Στον ΟΠΑΠ συνέχισαν οι ρευστοποιήσεις, οδηγώντας τον ΟΠΑΠ σε χαμηλά τριμήνου με απώλειες -4,95% και αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα 2,21 εκατ. τεμαχίων, που σημαίνουν σχεδόν 6 φορές τη μεσοσταθμική του.

Σε αντίθετο μοτίβο οι MTLN και ΕΕΕ, δύο αξιόλογες επιλογές που έχουν απρόσμενα βρεθεί στις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης σε (αρνητική) απόδοση, αντίστοιχα -25% και -18% από τις πρόσφατες κορυφές τους. Σαφώς «υποτιμημένες» σε σχέση με το πρόσφατο ανοδικό τους ράλι, και χωρίς απαραίτητα να «χρωστούν» ανάρρωση, σε κάθε περίπτωση η σοβαρή υποαπόδωση από τη λοιπή αγορά (ΓΔ -5%) μαγνητίζει τα βλέμματα. Η MTLN σήμερα κατάφερε να πάρει κάποιες ανάσες, διανύοντας την πέμπτη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα στις τελευταίες 7, κλείνοντας μεν με οριακά κέρδη +0,28%, έχοντας όμως δοκιμάσει το +3,6%˙ ενώ και η ΕΕΕ (+0,71%) δείχνει να σταθεροποιείται, στη δεύτερη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, με στήριξη τα 38€.

Και σε αντίθεση με πολλές άλλες ημέρες, σήμερα πιέστηκε ο τραπεζικός κλάδος. Ο ΔΤΡ έχασε 2,41% επιβαρύνοντας υπέρμετρα τη στάθμιση, χωρίς φυσικά να μιλάμε για αντιστροφή της κραταιάς ανοδικής τάσης, ενώ και η ΑΛΦΑ ειδικότερα «πάτησε» καλά στα 3,44 (-2,08% σήμερα), με υποψίες ότι μπορεί να δει τα 4. Υπενθυμίζεται ότι επήλθε νέα αναβάθμιση της Moody’s προς την Alpha Bank, που σίγουρα διευκολύνει τις περαιτέρω υποστηρικτικές αγορές.

Μια ακόμα πιεσμένη μετοχή είναι η ΜΠΕΛΑ (-2,23%), από τη μεγάλη κεφ/ση, με πολλά χαρτοφυλάκια να συνεχίζουν να ποντάρουν πάνω της, για μια επιστροφή -τουλάχιστον- στα 32 €, ένα επίπεδο που είχε ταλαιπωρήσει 15 συνεδριάσεις στο τελευταίο τρίμηνο.

Η ΑΡΑΙΓ (-2,34%), επίσης, δεν κατάφερε να κρατήσει τα χθεσινά κέρδη, επιστρέφοντας στον ..βούρκο των 13,40-13,50€, παίρνοντας πίσω την αισιοδοξία των υπομονετικών που πιστεύουν σε αυτήν, θεωρώντας ότι «αξίζει» αποτίμηση πάνω από 16 €.