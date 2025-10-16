Χρηματιστήριο Αθηνών: Πληρώνει το κόστος των μεγάλων αλλαγών

Οι αλλαγές στις αγορές πάντα δημιουργούν μεταβατικές καταστάσεις που διαβάζονται διαφορετικά από τους εμπλεκόμενους. Επί 11 μήνες η ελληνική αγορά ήταν η παιδική χαρά των επενδυτών, ακόμα και γεγονότα με αυξημένη γεωπολιτική ένταση δεν έδειχναν ικανά να χαλάσουν το πάρτι των αποδόσεων.

Η εικόνα αυτή άρχισε να αλλάζει από τη στιγμή που μεγάλες εταιρίες, με ειδικό βάρος στην ελληνική οικονομία, ανακοίνωσαν την επιδίωξή τους να αποκτήσουν μεγαλύτερο εκτόπισμα στις διεθνείς αγορές μέσω στρατηγικών εταιρικών κινήσεων και μετασχηματισμών.

Η αντίδραση της αγοράς ήταν έντονη και οι επιφυλάξεις για διαφορετικούς λόγους αναδείχτηκαν σε κάθε συμφωνία που ανακοινώθηκε.

Οι αιφνιδιασμοί των μειοψηφικών μετόχων απαντήθηκαν με ρευστοποιήσεις και οι ψυχολογικοί παράγοντες της εγχώριας επενδυτικής κοινότητας έχουν αλλάξει.

Ωστόσο, η εικόνα από τα θεμελιώδη οικονομικά δεδομένα σε μίκρο και μάκρο επίπεδο παραμένει αμετάβλητη, γεγονός που ίσως αποτελεί μια σημαντική παράμετρο που θα βοηθήσει την αγορά να ξαναβρεί την ισορροπία της.

Προς το παρόν, τον πρώτο λόγο έχουν εκείνοι που δεν αισθάνονται άνετα με τα νέα εταιρικά σχήματα. Ίσως, μάλιστα, ο χαρακτήρας της ανεπτυγμένης αγοράς να μην ανταποκρίνεται πλέον στις επενδυτικές τους προδιαγραφές, καθώς οι αλλαγές και οι προκλήσεις που φέρνει αυτή η νέα φάση της αγοράς απαιτούν μια άλλη στρατηγική αντίληψη. Η μετάβαση από την αναδυόμενη αγορά στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών φέρνει νέες απαιτήσεις και προσδοκίες.

Φαίνεται ότι μια από τις επιδιώξεις της επόμενης ημέρας της εισόδου της αγοράς στο κλαμπ των ανεπτυγμένων αγορών είναι το μέγεθος. Το μέγεθος μετράει αλλά έχει και ένα κόστος. Η παραχώρηση αξίας, οι αλλαγές στην μετοχική δομή και ο χρόνος αποκατάστασης των προσδοκιών προβληματίζουν την επενδυτική κοινότητα.

Στην πραγματικότητα, η διεύρυνση του μεγέθους της αγοράς, αν και προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες και πρόσβαση σε διεθνή κεφάλαια, ενέχει κινδύνους που σχετίζονται με τις αυξημένες απαιτήσεις για χρηματοδότηση, την πίεση για απόδοση και την ανάγκη εξισορρόπησης συμφερόντων σε νέα επίπεδα διοίκησης και στρατηγικής.

Το να προσπαθείς να «μεγαλώσεις» ή να αναβαθμίσεις μια αγορά έχει πάντα τις συνέπειες του. Όπως και οι μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες ή οι συγχωνεύσεις, η μετατόπιση από τη θέση του αναδυόμενου στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών συνοδεύεται από το κόστος της προσαρμογής σε νέα δεδομένα. Είναι απολύτως εύλογο να δημιουργούνται επιφυλάξεις σε επενδυτές που επιλέγουν την ασφάλεια της σταθερότητας και της γνώριμης εικόνας, προτιμώντας μικρότερες, πιο προβλέψιμες αγορές. Ένα τέτοιο πλάνο, που αποβλέπει στη διεύρυνση της αγοράς, συχνά απαιτεί υπομονή και ικανότητα να αναβληθούν τα αποτελέσματα, κάτι που δεν είναι πάντα ευχάριστο για τις πιο βραχυπρόθεσμες στρατηγικές.

Στο κατώφλι του 2025, οι εισηγμένες εταιρίες που είχαν τον πρώτο λόγο στο χρηματιστηριακό ράλι που ξεκίνησε από το 2020 καλούνται να λάβουν στρατηγικές αποφάσεις για την πορεία τους στην επόμενη φάση της αγοράς. Η επόμενη μέρα δεν αφορά μόνο τις επιδόσεις τους, αλλά απαιτεί και μεγαλύτερους πόρους που θα συνδράμουν στην αλλαγή πορείας που επιχειρείται.

Η αναβάθμιση της αγοράς σε ανεπτυγμένη, με όλα τα θετικά και τα αρνητικά της, δεν είναι απλώς μια διαδικασία συμβολικής σημασίας. Συνιστά μια ουσιαστική αλλαγή, η οποία θα έχει αντίκτυπο τόσο στους κλάδους που βασίζονται σε παραδοσιακές αξίες όσο και στις νέες αναδυόμενες δυναμικές της οικονομίας.

Η στρατηγική αυτή, αν και πολλά υποσχόμενη, ενέχει και τον κίνδυνο του υπερβολικού ενθουσιασμού, που μπορεί να οδηγήσει σε φούσκες, σε εταιρίες δηλαδή που να μην μπορούν να δικαιολογήσουν στο μέλλον τις προσδοκίες που διατυπώνονται στην κεφαλαιοποίηση τους.

Αν η αγορά δεν καταφέρει να προσαρμοστεί πλήρως στις νέες της δυνατότητες και στις διεθνείς επιταγές, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με μια αναγκαστική προσαρμογή που θα ζημιώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και θα πλήξει τις προοπτικές της. Είναι ένα στοίχημα που για να υποστηριχθεί χρειάζεται μεγέθη. Και κάποιοι φαίνεται ότι δεν είναι διατεθειμένοι να το ακολουθήσουν. Το αν κάνουν σωστά ή όχι θα το δείξει το μέλλον.