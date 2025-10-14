Προσχέδιο Προϋπολογισμού - Ξ. Μπαραλιάκος: Αλλάζει συνολικά η φιλοσοφία του φορολογικού συστήματος

«O προϋπολογισμός του 2026 αποτελεί ουσιαστική και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση που αλλάζει συνολικά τη φιλοσοφία του φορολογικού συστήματος, στηρίζει την οικογένεια και τους νέους, ανακουφίζει τη μεσαία τάξη, προσφέρει ανάσα στην περιφέρεια», ανέφερε ο ειδικός εισηγητής της ΝΔ Ξενοφών Μπαραλιάκος, κατά τη συζήτηση του προσχεδίου του προϋπολογισμού του 2026 στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο ειδικός εισηγητής της ΝΔ αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που είχαν ανακοινωθεί στη ΔΕΘ και συμπεριελήφθησαν στον προϋπολογισμό του 2026 τονίζοντας ότι είναι παρεμβάσεις εντός των δημοσιονομικών στόχων και δυνατοτήτων.

"Για πρώτη φορά, το δημογραφικό εντάσσεται στην καρδιά της φορολογικής πολιτικής και η νέα αρχιτεκτονική δίνει στήριξη στους νέους και στις οικογένειες, ανακουφίζει τη μεσαία τάξη, προσφέρει ανάσα στην περιφέρεια και θωρακίζει την εθνική ισχύ.

Στηρίζεται η μεσαία τάξη, που παράγει, οι συνταξιούχοι, που προσέφεραν, οι νέοι, που αναζητούν ευκαιρίες και στέγη και ενισχύεται η περιφέρεια και τα ακριτικά νησιά, που κρατούν ζωντανή την εθνική συνοχή", είπε ο ειδικός εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας και υπογράμμισε ότι μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές για όλους τους πολίτες, δημοσίους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, επαγγελματίες, συνταξιούχους και νέους.

«Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση του εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών - η μεγαλύτερη στη μεταπολίτευση- και ιδιαίτερα για τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους», είπε ο βουλευτής της ΝΔ και αναφέρθηκε και στις παρεμβάσεις για το δημογραφικό, τη στήριξη μισθωτών, ελευθέρων επαγγελματιών συνταξιούχων και νέων στην εργασία» συμπλήρωσε.

«Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα. Χωρίς σταθερότητα, ο οποιοσδήποτε προϋπολογισμός και ο οποιοσδήποτε κυβερνητικός σχηματισμός είναι ευάλωτος. Ο ελληνικός λαός, ειδικά τα τελευταία χρόνια, το έζησε στο πρώτο εξάμηνο του 2015 με τα πειράματα των μαθητευόμενων «μάγων» της Κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου και τις καταστρεπτικές συνέπειες στην οικονομία και το αχρείαστο τρίτο μνημόνιο. Η Ελλάδα από το 2025 προχωρά σταθερά με σχέδιο, υπευθυνότητα και πίστη στις δυνάμεις της. Αυτή είναι η Ελλάδα, που χτίζουμε. Μια χώρα δυνατή, δίκαιη και αισιόδοξη που κοιτάει μόνο μπροστά», ανέφερε ο κ. Μπαραλιάκος.