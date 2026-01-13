NASA: 60 χώρες πλέον στις Συμφωνίες Artemis, χάρη στην ηγεσία του προέδρου Τραμπ

Με την προσχώρηση της Πορτογαλίας, οι Συμφωνίες Artemis αριθμούν πλέον 60 υπογράφοντα κράτη, ενισχύοντας περαιτέρω το διεθνές πλαίσιο συνεργασίας για την εξερεύνηση του Διαστήματος.

Οι Συμφωνίες, οι οποίες ξεκίνησαν κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ με τη συμμετοχή μόλις οκτώ χωρών, έχουν εξελιχθεί μέσα σε πέντε χρόνια σε έναν παγκόσμιο συνασπισμό που εκτείνεται σε όλες τις ηπείρους.

«Αυτό που ξεκίνησε με 8 έθνη κατά την πρώτη κυβέρνηση του Προέδρου Τραμπ, έχει εξελιχθεί, σε μόλις 5 χρόνια, σε μια συμμαχία που εκτείνεται σε ολόκληρο τον κόσμο» αναφέρει η Αμερικανική Υπηρεσία Διαστήματος στον λογαριασμό της στο Χ.

With Portugal’s signing, the Artemis Accords have reached 60 international signatories.



What began during the President’s first administration with 8 nations has grown, in just 5 years, into a coalition spanning the globe. The Accords are growing as our missions to the Moon and… pic.twitter.com/ydjXEjBmtp — NASA (@NASA) January 12, 2026

Σύμφωνα με την ανάρτηση της NASA, η διεύρυνση του σχήματος αντανακλά την ωρίμανση των αποστολών προς τη Σελήνη και τον Άρη, καθώς και την αυξανόμενη ανάγκη για κοινές αρχές και κανόνες στο Διάστημα.

«Οι Συμφωνίες αναπτύσσονται καθώς οι αποστολές μας στη Σελήνη και τον Άρη ωριμάζουν. Χάρη στην ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, η Αμερική και οι σύμμαχοί της διαμορφώνουν από κοινού το μέλλον της εξερεύνησης και θέτουν τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ηγεσία πέρα από τη Γη», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ελλάδα έγινε η 35η χώρα που υπέγραψε τις Συμφωνίες Άρτεμις τον Φεβρουάριο του 2024.

Η NASA έχει προγραμματίσει τη διεξαγωγή ενός εργαστηρίου (workshop) εντός του 2026 για όλες τις χώρες που έχουν υπογράψει τις συμφωνίες, με έμφαση στη διαφάνεια και την ανταλλαγή δεδομένων.