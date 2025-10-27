Η Κίνα προχωρά τις διαδικασίες για τον πρώτο «τεχνητό ήλιο»

Κινέζοι επιστήμονες θα ολοκληρώσουν τις εργασίες στην ισχυρή θερμοπυρηνική εγκατάσταση BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), η οποία ονομάστηκε «τεχνητός ήλιος», το 2027, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών, Μάο Νινγκ.

«Το πειραματικό υπεραγώγιμο tokamak με καύση πλάσματος έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί το 2027», έγραψε η Κινέζα αξιωματούχος στο X.

China is building an “artificial sun” in Hefei, Anhui.



The Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak (#BEST) is set for completion in 2027 and could become the first in human history to generate electricity from fusion.🌞 pic.twitter.com/KkmtseLI3u — Mao Ning 毛宁 (@SpoxCHN_MaoNing) October 25, 2025

«Σχεδιασμένη για να αναπαράγει τις φυσικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στον ήλιο χρησιμοποιώντας υδρογόνο και δευτερίου ως καύσιμα, η συσκευή που βρίσκεται στο Τσενγκντού της επαρχίας Σιτσουάν θα παρέχει απεριόριστη καθαρή ενέργεια μέσω ελεγχόμενης πυρηνικής σύντηξης.

Αξιοποιώντας την ενέργεια που παράγεται μέσω της πυρηνικής σύντηξης, θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε σχεδόν απεριόριστη καθαρή ενέργεια — κάτι που χρειαζόμαστε επειγόντως, δεδομένων των περιβαλλοντικών

Ερευνητές σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να επιτύχουν αυτόν τον στόχο εδώ και δεκαετίες. Το κύριο πρόβλημα ήταν να βρεθεί ένας οικονομικά προσιτός τρόπος για να συγκρατηθεί το καυτό πλάσμα σε έναν χώρο και να διατηρηθεί αρκετά σταθερό ώστε να πραγματοποιηθεί η σύντηξη» σημείωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι ο «τεχνητός ήλιος» θα βοηθήσει στην αξιοποίηση της ενέργειας της πυρηνικής σύντηξης.

Αυτό θα φέρει την ανθρωπότητα ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία «απεριόριστης καθαρής ενέργειας», μιμούμενη τις αντιδράσεις που συμβαίνουν φυσικά στο εσωτερικό του Ήλιου.