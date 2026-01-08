Τα κέρδη της Samsung «εκτοξεύονται» λόγω της ζήτησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη

H Samsung εκτίμησε την Πέμπτη πως τα κέρδη για την οικονομική χρήση του τέταρτου τριμήνου θα κινηθούν πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς ο μεγαλύτερος κατασκευαστής τσιπ μνήμης στον κόσμο επωφελήθηκε από την άνοδο των τιμών στα memory chip λόγω της αυξανόμενης έλλειψης προσφοράς που οφείλεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τo guidance από τον τεχνολογικό όμιλο της Νότιας Κορέας, τα λειτουργικά κέρδη αναμένεται να διαμορφωθούν στα 20 τρισ. γουόν (13,82 δισ. δολάρια) ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG αναμένουν έσοδα 18 τρσ. γουόν.

Σημειώνεται πως για την αντίστοιχη περσινή περίοδο τα λειτουργικά κέρδη της Samsung ήταν 6,49 τρισ. γουόν.

Οι επίσημες ανακοινώσεις για το τέταρτο τρίμηνο του 2025 αναμένονται αργότερα εντός του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το CNBC, η ανοδική τάση αύξηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που κατασκευαστές τσιπ όπως η Nvidia ζητούν απεγνωσμένα περιορισμένες προμήθειες memory chip που χρησιμοποιούνται για εφαρμογές Tεχνητής Nοημοσύνης.

Καθώς οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στην ικανότητα να ανταποκριθούν σε αυτή την κερδοφόρα ζήτηση, αυτό έχει συμβάλει σε μια έλλειψη σε ολόκληρη την αγορά, επηρεάζοντας τα τσιπ που χρησιμοποιούνται σε προσωπικούς υπολογιστές και κινητές συσκευές.

«Η αγορά μνήμης έχει εισέλθει σε μια φάση "υπερ-αυξητικής τάσης", με τις τρέχουσες συνθήκες να ξεπερνούν το ιστορικό υψηλό του 2018. Η επιρροή των προμηθευτών βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, λόγω της ασταμάτητης ζήτησης για Tεχνητή Nοημοσύνη και χωρητικότητα διακομιστών», ανέφερε η Counterpoint Research σε έκθεση που δημοσίευσε την Τετάρτη.

Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 40%-50% το τελευταίο τρίμηνο του 2025 και αναμένει παρόμοια κέρδη το πρώτο τρίμηνο του 2026, ακολουθούμενα από αύξηση περίπου 20% το δεύτερο τρίμηνο.