Συμφωνία της Oracle με την AMD για 50.000 τσιπ - Νέος ανταγωνισμός για την Nvidia

Η Oracle Cloud ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα εγκαταστήσει 50.000 επεξεργαστές γραφικών (GPU) της Advanced Micro Devices από το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Στον απόηχο της εξέλιξης, οι μετοχές της Oracle κέρδιζαν πάνω από 5% πριν από το άνοιγμα της Τρίτης στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Όπως μετέδωσε το CNBC, η κίνηση αυτή είναι το πιο πρόσφατο σημάδι ότι οι εταιρείες cloud προσφέρουν όλο και περισσότερο τους GPU της AMD ως εναλλακτική λύση στους κορυφαίους GPU της Nvidia για Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Πιστεύουμε ότι οι πελάτες θα δεχτούν πολύ καλά την AMD, ειδικά στον τομέα της συμπερασματολογίας», δήλωσε ο Κάρα. Μπάτα, ανώτερος αντιπρόεδρος της Oracle Cloud Infrastructure.

Η Oracle θα χρησιμοποιήσει τα chip Instinct MI450 της AMD, τα οποία ανακοινώθηκαν νωρίτερα φέτος.

Πρόκειται για τα πρώτα chip Tεχνητής Nοημοσύνης της AMD που μπορούν να συναρμολογηθούν σε ένα μεγαλύτερο σύστημα μεγέθους rack, το οποίο επιτρέπει σε 72 από τα chip να λειτουργούν ως ένα, κάτι που είναι απαραίτητο για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των πιο προηγμένων αλγορίθμων ΑΙ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, εμφανίστηκε μαζί με τη διευθύνουσα σύμβουλο της AMD, Λίσα Σου, σε μια εκδήλωση της εταιρείας τον Ιούνιο για να ανακοινώσουν το προϊόν.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η OpenAI ανακοίνωσε μια συμφωνία με την AMD για επεξεργαστές που απαιτούν έξι γιγαβάτ ισχύος για πολλά χρόνια, με την έναρξη της διάθεσης 1 γιγαβάτ το 2026. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, και αν η ανάπτυξη προχωρήσει ομαλά, η OpenAI μπορεί να καταλήξει να κατέχει έως και 160 εκατομμύρια μετοχές της AMD, ή περίπου το 10% της εταιρείας.

Τον Σεπτέμβριο, η OpenAI σύναψε μια πενταετή συμφωνία cloud με την Oracle, η οποία μπορεί να αξίζει έως και 300 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η OpenAI έχει ιστορικά στενούς δεσμούς με την Nvidia, τα τσιπ της οποίας χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του ChatGPT. Τα τσιπ της Nvidia κυριαρχούν στην αγορά των GPU για κέντρα δεδομένων με μερίδιο αγοράς άνω του 90%. Η Nvidia επένδυσε επίσης στην OpenAI τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, οι επικεφαλής της OpenAI δηλώνουν ότι η εταιρεία χρειάζεται όσο το δυνατόν περισσότερη υπολογιστική ισχύ, πράγμα που σημαίνει ότι χρειάζεται τσιπ AI από πολλούς προμηθευτές. Η OpenAI έχει επίσης σχέδια να σχεδιάσει τα δικά της τσιπ AI με την Broadcom.

«Πιστεύω ότι η AMD έχει κάνει πραγματικά φανταστική δουλειά, όπως και η Nvidia, και νομίζω ότι και οι δύο έχουν τη θέση τους» είπε ο Μπάτα.