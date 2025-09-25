Σερβία: Οι ΗΠΑ επιβάλουν κυρώσεις στη ρωσικής ιδιοκτησίας πετρελαϊκή εταιρεία NIS

Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν κυρώσεις από την 1η Οκτωβρίου στη ρωσικής ιδιοκτησίας πετρελαϊκή εταιρεία της Σερβίας, NIS, η οποία λειτουργεί το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου στη χώρα, δήλωσε την Πέμπτη ο Σέρβος πρόεδρος, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε αρχικά κυρώσεις στον πετρελαϊκό τομέα της Ρωσίας στις 10 Ιανουαρίου και έδωσε στην Gazprom Neft 45 ημέρες για να αποχωρήσει από την ιδιοκτησία της NIS.

Αλλά από τότε, οι ΗΠΑ ανέβαλαν τις κυρώσεις έξι φορές, την τελευταία φορά τον Αύγουστο έως τις 26 Σεπτεμβρίου.

«Από την 1η Οκτωβρίου θα έχουμε επιβάλει κυρώσεις κατά της NIS», δήλωσε ο Βούτσιτς στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.

Η NIS - στην οποία η Gazprom Neft κατέχει μερίδιο 44,9%, η μονάδα GAZP.MM της Gazprom 11,3 % και η σερβική κυβέρνηση 29,9% - λειτουργεί το μοναδικό διυλιστήριο της Σερβίας, στην πόλη Πάντσεβο, λίγο έξω από το Βελιγράδι.

Η Gazprom Neft μεταβίβασε μερίδιο περίπου 5,15% στη NIS στην Gazprom στις 26 Φεβρουαρίου, σε μια προσπάθεια να αποτρέψει τις κυρώσεις.

«Καθώς οι τράπεζες δεν θα επιτρέπεται να συνεργάζονται με τη NIS, θα υπάρξουν δυσκολίες στην πληρωμή μισθών και σε όλα τα άλλα. Αλλά ας περιμένουμε και θα δούμε την 1η Οκτωβρίου, ίσως συμβεί κάποιο θαύμα», δήλωσε ο Βούτσιτς.

Η εγκατάσταση στο Πάντσεβο έχει ετήσια δυναμικότητα 4,8 εκατομμυρίων τόνων και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της βαλκανικής χώρας, και οι κυρώσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τον εφοδιασμό της σε αργό πετρέλαιο μέσω του κροατικού κοιτάσματος Janaf.

Οι προηγούμενες προσπάθειες της NIS να αποφύγει της κυρώσεις

Η ρωσική εταιρία Gazprom Neft είχε νωρίτερα τον Σεπτέμβρη μειώσει την έκθεση της στη σερβική πετρελαϊκή εταιρία NIS, παραχωρώντας μέρος των μετοχών της σε άλλη ρωσική εταιρία η οποία είναι επίσης θυγατρική του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Gazprom.



Συγκριμένα, «η Gazprom Neft μεταβίβασε το 11,3% των μετοχών του κατείχε στη NIS στην εταιρία Intelligence με έδρα την Αγία Πετρούπολη» ανέφερε σχετική ανακοίνωση. Η αλλαγή αυτή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς είχε γίνει για να αποφευχθούν οι αμερικανικές κυρώσεις κατά της NIS.



Οι κινήσεις αυτές όμως, φαίνεται να μην έβγαλαν τη NIS από την «μαύρη λίστα» των ΗΠΑ, οι οποίες εκτιμούσαν ότι η εταιρεία χρηματοδοτούσε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.