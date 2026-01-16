Σε χαμηλό 16 ετών οι πωλήσεις της Porsche εν μέσω έντονου ανταγωνισμού στην Κίνα

Η Porsche υπέστη τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση των πωλήσεών της τα τελευταία 16 χρόνια το 2025, «ακολουθώντας» τις Volkswagen, Audi και Mercedes-Benz, που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της χαμηλής ζήτησης και του έντονου ανταγωνισμού στην Κίνα.

Η εταιρεία παρέδωσε 279.449 οχήματα πέρυσι, σημειώνοντας συνολική μείωση 10% σε σύγκριση με το 2024. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη πτώση από το 2009, όταν η παγκόσμια οικονομική κρίση έπληξε τη ζήτηση σε όλο τον κόσμο και οι πωλήσεις της Porsche μειώθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση.

Η Porsche επέστρεψε σε πιο επικερδή μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης και ανέβαλε την κυκλοφορία ορισμένων πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων πέρυσι, καθώς η ζήτηση μειώθηκε, με κόστος 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ στα κέρδη.

Στην Κίνα, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 26%, επηρεασμένες από τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς στον τομέα των πολυτελών αυτοκινήτων, καθώς και από τον έντονο ανταγωνισμό για τα πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, σύμφωνα με την αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία μειώνει το δίκτυο των αντιπροσώπων της στην περιοχή.

Η Porsche υστέρησε σε σχέση με τις ανταγωνίστριες BMW και Mercedes, των οποίων οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 12,5% και 19% αντίστοιχα στην Κίνα το 2025.

Στη Γερμανία και την υπόλοιπη Ευρώπη, οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 16% και 13% αντίστοιχα, σύμφωνα με την Porsche.

Η εταιρεία απέδωσε τη μείωση στην Ευρώπη σε ελλείψεις στην προμήθεια των μοντέλων 718 και Macan με κινητήρα εσωτερικής καύσης, λόγω των κανονισμών της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο του 2024 και απαιτούν από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους σε ασφαλές λογισμικό.

Οι νέοι κανονισμοί σήμαιναν ότι το μοντέλο ICE του best-seller Macan δεν θα ήταν πλέον διαθέσιμο το 2025, δημιουργώντας μια υψηλότερη βάση αναφοράς το 2024, δήλωσε ο Ματίας Σμιντ, αναλυτής της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτων στη Schmidt Automotive.

Η Porsche ξεπέρασε τη Mercedes και την Audi στη βορειοαμερικανική αγορά, όπου οι πωλήσεις της παρέμειναν σταθερές σε σύγκριση με τη μείωση κατά 12% και για τις δύο γερμανικές εταιρείες το 2025.

«Η Porsche πιθανότατα επωφελήθηκε από την προώθηση των καταχωρίσεων αποθεμάτων σε όλες τις ΗΠΑ για να μετριάσει τις επιπτώσεις των δασμών» είπε ο Σμιντ.

Όπως και η Audi, η Porsche δεν διαθέτει μονάδα παραγωγής στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να είναι εκτεθειμένη στους αμερικανικούς δασμούς, οι οποίοι αναμένεται να κοστίσουν στην εταιρεία περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ το 2025.

Η Porsche δήλωσε ότι το 22,2% των παγκόσμιων παραδόσεων το 2025 ήταν πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, ενώ το 12,1% ήταν υβριδικά plug-in.

«Αυτό τοποθετεί το παγκόσμιο μερίδιο των πλήρως ηλεκτρικών οχημάτων στο ανώτερο άκρο του δηλωμένου στόχου του 20% έως 22% για το 2025», ανέφερε.