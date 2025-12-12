Πώς πήγε το 2025 στην ενέργεια: Πιο χαμηλοί λογαριασμοί, αλλά μακριά από την «φθηνή» εποχή – Τι έρχεται το 2026

Το 2025 κλείνει για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με μια αίσθηση σχετικής αποσυμπίεσης στο ενεργειακό κόστος, χωρίς όμως επιστροφή στις προ κρίσης τιμές. Το 2026 προμηνύεται ως χρονιά σταδιακής ομαλοποίησης, με μικρές κινήσεις προς τα κάτω και μεγάλες διαφορές ανάλογα με το προϊόν, την ώρα κατανάλωσης και την εξέλιξη των διεθνών αγορών.

Πώς κινήθηκαν οι τιμές το 2025

Στην ηλεκτρική ενέργεια, η χονδρεμπορική αγορά (DAM) κινήθηκε σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τα «ακραία» επίπεδα του 2022–2023, αλλά παραμένει σε «νέα κανονικότητα» γύρω ή λίγο πάνω από τα 100 €/MWh. Ενδεικτικά, για τον Νοέμβριο η μέση τιμή στο Χρηματιστήριο Ενέργειας διαμορφώθηκε περίπου στα 106–107 €/MWh, από 112–113 €/MWh τον Οκτώβριο, δηλαδή πτώση της τάξης του 5%. Την ίδια στιγμή, σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2024 (137,4 €/MWh), η χονδρική είναι χαμηλότερη κατά περίπου 22%.

Τη διαφορά φέτος την κάνουν οι ΑΠΕ και ειδικά τα αιολικά. Οι ισχυροί άνεμοι του φθινοπώρου «έσβησαν» μέρος των ανόδων που προκάλεσε το φυσικό αέριο, συμπιέζοντας το κόστος στην αγορά επόμενης ημέρας. Παρά τις διακυμάνσεις, η Ελλάδα καταφέρνει να παραμένει στη ζώνη των πιο φθηνών λιανικών τιμολογίων στην ΕΕ, καθώς οι πάροχοι –με πρώτη τη ΔΕΗ– δεν περνούν πάντα ολόκληρες τις αυξήσεις της χονδρικής στους τελικούς λογαριασμούς.

«Ασανσέρ» το φυσικό αέριο

Στο φυσικό αέριο, το 2025 ήταν χρονιά έντονης μεταβλητότητας, αλλά με σαφή πτωτική τάση προς το τέλος. Η τιμή αναφοράς TTF βρέθηκε αρχές Δεκεμβρίου κοντά στα 28 €/MWh, χαμηλότερα κατά περίπου 42% σε ετήσια βάση, μετά από ένα δύσκολο χειμώνα 2024–2025. Οι τιμές παραμένουν πάντως σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας, κάτι που «γράφει» στους λογαριασμούς θέρμανσης και στην ηλεκτροπαραγωγή.

Στο επίπεδο ασφάλειας εφοδιασμού, οι χειμερινοί απολογισμοί ENTSO-E και Med-TSO δεν εντοπίζουν κινδύνους επάρκειας για την Ελλάδα τον χειμώνα 2025–2026. Η χώρα εμφανίζεται ως καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, με επαρκή διαθέσιμη ισχύ, ενισχυμένες διασυνδέσεις και πτωτική –έστω οριακά– ζήτηση.

Οι διεθνείς τάσεις που θα μετρήσουν το 2026

Ο «αφανής πρωταγωνιστής» πίσω από τις τιμές ρεύματος παραμένει το φυσικό αέριο. Σε πρόσφατες αναλύσεις, διεθνείς οίκοι και ενεργειακοί σύμβουλοι βλέπουν μεν αποκλιμάκωση σε σχέση με την κορύφωση της κρίσης, αλλά σε επίπεδα αισθητά πάνω από αυτά των 2010s. Σε βασικό τους σενάριο, η Aurora και άλλοι αναλυτές τοποθετούν

τη μέση τιμή του ευρωπαϊκού αερίου για το 2025–2026 στην περιοχή των 38–46 €/MWh, με αυξημένη μεταβλητότητα λόγω Ουκρανίας, LNG και γεωπολιτικού ρίσκου.

Για την ηλεκτρική ενέργεια, παλαιότερες μελέτες της S&P για την Ευρώπη μιλούσαν για χονδρικές τιμές «πάνω από τα 100 €/MWh μέχρι το 2025» και σταδιακή πτώση από το 2026 και μετά, καθώς μπαίνουν σε λειτουργία νέες ΑΠΕ, αποθήκευση και –προοδευτικά– περισσότερες πυρηνικές και χαμηλού άνθρακα μονάδες σε άλλες χώρες. Ωστόσο, η υψηλή τιμή των δικαιωμάτων CO₂, με προβλέψεις για περίπου 90 €/τόνο, κρατά το κόστος των θερμικών μονάδων στα «ύψη».

Στο πετρέλαιο, ο ΙΕΑ βλέπει υπερπροσφορά και νέο ρεκόρ παραγωγής το 2026, κάτι που –εφόσον επιβεβαιωθεί– μπορεί να συγκρατήσει το κόστος καυσίμων κίνησης και, έμμεσα, την ευρύτερη ενεργειακή «αλυσίδα».

Ελλάδα: Περισσότεροι ήλιοι, νέοι κανόνες, πιο «έξυπνη» κατανάλωση

Η ελληνική αγορά έχει και δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για το 2026. Η ηλιακή έκρηξη συνεχίζεται. Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η Ελλάδα οδεύει να ξεπεράσει τον στόχο για το 2030 στα φωτοβολταϊκά ήδη το 2026, δημιουργώντας πολύ περισσότερες ώρες με χαμηλές ή μηδενικές τιμές χονδρικής – αλλά και ώρες με έντονη πίεση στο δίκτυο.

Από το 2026, η ΡΑΑΕΥ αλλάζει τις ώρες αιχμής στο ρεύμα, με στόχο πιο δίκαιη χρέωση και αποσυμφόρηση του δικτύου. Παράλληλα, εκτός από σταθερά και κυμαινόμενα, θα αναγνωριστεί και τρίτη κατηγορία, τα υβριδικά τιμολόγια, που συνδυάζουν προστασία και έκθεση στη χονδρική.

Με δεδομένα αυτά, η εικόνα για το 2026 στην Ελλάδα μπορεί να περιγραφεί ως εξής: