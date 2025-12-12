Η JYSK σε τροχιά ρεκόρ - Μια χρονιά ανάπτυξης και η Ελληνική δυναμική

Το οικονομικό έτος 2025 αποτέλεσε μια από τις σημαντικότερες περιόδους για τη JYSK Ελλάδας από την έναρξη της δραστηριότητάς της στη χώρα. Σε μια χρονιά που η αγορά λιανεμπορίου συνέχισε να δοκιμάζεται από εξωγενείς παράγοντες, η εταιρεία κατάφερε όχι μόνο να διατηρήσει τη δυναμική της, αλλά και να ενισχύσει θεαματικά τη θέση της.

Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε κατά 19,4%, φτάνοντας τα 132,798 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) εκτινάχθηκαν στα 25,844 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 44,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ανάπτυξη αυτή δεν ήταν τυχαία. Στη διάρκεια του FY25, η JYSK Ελλάδας συνέχισε την επενδυτική της πορεία, εγκαινιάζοντας πέντε νέα καταστήματα σε κομβικές περιοχές: Πάτρα, Σύρο, Πάρο, Θήβα και Χρυσούπολη. Η επέκταση αυτή ανέβασε το συνολικό δίκτυο στα 68 καταστήματα σε όλη τη χώρα, εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο την παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά οικιακού εξοπλισμού. Παράλληλα, αρκετά καταστήματα ανακαινίστηκαν, ενισχύοντας την εμπειρία αγορών και τη συνολική εικόνα της μάρκας στην Ελλάδα.

Άποψη ανακαινισμένου καταστήματος JYSK με βάση το store concept 3.0

Η διοίκηση της JYSK Ελλάδας δηλώνει αισιόδοξη για τη νέα οικονομική χρονιά, ενώ με τις τάσεις να δείχνουν ότι οι Έλληνες καταναλωτές αναζητούν ολοένα και περισσότερο ποιότητα και αξία, η εταιρεία προσδοκά ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, αλλά και περαιτέρω ενίσχυση του δικτύου της σε στρατηγικές τοποθεσίες.

Μια παγκόσμια επιτυχία με ιστορικά αποτελέσματα

Η επιτυχία της JYSK, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην ελληνική επικράτεια. Το οικονομικό έτος 2024/25 ήταν μία από τις πιο εντυπωσιακές χρονιές στην ιστορία του διεθνούς ομίλου. Με σταθερή εστίαση στις εξαιρετικές προσφορές και τις ανταγωνιστικές τιμές, δύο βασικά στοιχεία που αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής της εταιρείας, η JYSK πέτυχε ρεκόρ σε κρίσιμους οικονομικούς δείκτες.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,8% φτάνοντας τα 46,3 δισεκατομμύρια DKK, δηλαδή 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 5,6 δισεκατομμύρια DKK, ή 753 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 26,9% έναντι του προηγούμενου έτους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ενίσχυση της πελατειακής βάσης: η JYSK υποδέχτηκε 13,7 εκατομμύρια νέους πελάτες στα καταστήματα και στο ηλεκτρονικό της κανάλι.

Ο Πρόεδρος και CEO του ομίλου, Rami Jensen, χαρακτήρισε το έτος «πραγματικά εξαιρετικό», επισημαίνοντας ότι τα αποτελέσματα έρχονται σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας, όπου ο πληθωρισμός και οι γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζουν να επηρεάζουν το λιανεμπόριο. Παρ’ όλα αυτά, όπως τονίζει, οι καταναλωτές αναζητούν περισσότερο από ποτέ αξία για τα χρήματά τους, και αυτό αποτελεί έναν από τους λόγους της ισχυρής ανάπτυξης της JYSK.

Rami Jensen, Πρόεδρος και CEO JYSK

Επέκταση σε δύο νέες ηπείρους και παγκόσμια ορόσημα

Η ανάπτυξη για τη JYSK δεν αφορά μόνο τα οικονομικά μεγέθη αλλά και τη γεωγραφική επέκταση. Το FY25, η εταιρεία άνοιξε τα πρώτα της καταστήματα σε δύο νέες ηπείρους, εισερχόμενη στο Μαρόκο στην Αφρική και στην Ουρουγουάη στη Νότια Αμερική, μέσω του δικτύου franchise. Αξιοσημείωτο, ότι και στις δύο αγορές, τα πρώτα δείγματα ήταν εξαιρετικά, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της εταιρείας για διεθνή εξάπλωση.

Εξωτερική άποψη καταστήματος JYSK

Συνολικά, μέσα στο FY25 άνοιξαν 148 νέα καταστήματα, ανεβάζοντας το παγκόσμιο δίκτυο στα 3.575 καταστήματα, εκ των οποίων τα 3.350 διαχειρίζεται απευθείας η JYSK και τα υπόλοιπα 225 μέσω franchise. Ιδιαίτερη σημασία είχε και η Ουκρανία, καθώς η εταιρεία γιόρτασε την 20ή επέτειο παρουσίας της στη χώρα και άνοιξε το 100ό κατάστημα, φτάνοντας συνολικά τα 110 στο τέλος του έτους.

Ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για τον όμιλο ήταν το παγκόσμιο φορολογικό αποτύπωμα που δημοσιοποιήθηκε και ανήλθε σε 10,7 δισεκατομμύρια DKK, αντικατοπτρίζοντας τόσο τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας όσο και τους φόρους που συλλέγει και αποδίδει στους αντίστοιχους φορείς.

Η JYSK ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες στον κόσμο

Το FY25 ήταν επίσης μια χρονιά αναγνώρισης για τη JYSK στο πεδίο του ανθρώπινου δυναμικού. Για πρώτη φορά, η εταιρεία κατάφερε να συμπεριληφθεί ταυτόχρονα σε τρεις από τις πιο καταξιωμένες διεθνείς κατατάξεις: τα Forbes World’s Best Employers, Fortune 100 Best Companies to Work For in Europe και TIME World’s Best Companies.

Οι υπάλληλοι της JYSK αποτελούν βασικό πυλώνα της επιτυχίας της

Οι κατατάξεις αυτές βασίζονται είτε σε ανεξάρτητες έρευνες χιλιάδων εργαζομένων σε όλο τον κόσμο είτε σε αξιολόγηση κριτηρίων όπως η ικανοποίηση των εργαζομένων, η ανάπτυξη των εσόδων και η διαφάνεια στη βιωσιμότητα. Ο Jan Verhoek, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος HR, σημείωσε ότι η αναγνώριση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της JYSK στη δημιουργία ενός χώρου εργασίας όπου οι άνθρωποι νιώθουν ενδυναμωμένοι, εκτιμημένοι και παρακινημένοι.

Βιωσιμότητα και πράσινες επενδύσεις

Η JYSK συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στη βιωσιμότητα και στην υπεύθυνη λειτουργία. Κεντρικός πυλώνας είναι οι κλιματικοί στόχοι της, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από την Science Based Targets initiative (SBTi). Η εταιρεία έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές Scope 1 και 2 κατά 50,4% έως το 2032, με έτος βάσης το 2022.

Ήδη, τα αποτελέσματα του FY25 δείχνουν πρόοδο, καθώς οι συνολικές εκπομπές στα Scope 1 και 2 μειώθηκαν κατά 1,2% σε σχέση με το 2022, ενώ οι εκπομπές ανά κατάστημα μειώθηκαν κατά 9%. Στο Scope 3, η JYSK μείωσε τις εκπομπές ανά τόνο πωλήσεων κατά 16,5%, επιβεβαιώνοντας ότι η ανάπτυξή της δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των πράσινων επενδύσεων αποτελεί η νέα τεράστια εγκατάσταση ηλιακών πάνελ στο κέντρο διανομής Radomsko της Πολωνίας, όπου περίπου 4.000 ηλιακοί συλλέκτες καλύπτουν έως και το 30% των ενεργειακών αναγκών του κέντρου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που διαθέτει σήμερα η εταιρεία.

Κέντρο διανομής JYSK στο Radomsko, Πολωνία

Η νέα στρατηγική «Η πρώτη επιλογή των πελατών»

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η JYSK ξεκίνησε τη νέα της παγκόσμια στρατηγική «Η πρώτη επιλογή των πελατών», η οποία θα εφαρμοστεί από το FY26 έως το FY28. Η στρατηγική δίνει έμφαση στην περαιτέρω επέκταση στις υπάρχουσες αγορές, στη διείσδυση σε μεγάλες ευρωπαϊκές μητροπόλεις και στις σημαντικές επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές και στις πελατοκεντρικές πλατφόρμες.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι παρά τις αλλαγές, οι βασικές αξίες της εταιρείας παραμένουν σταθερές: ο έμπορος, ο συνάδελφος και το επιχειρηματικό πνεύμα συνεχίζουν να αποτελούν το θεμέλιο πάνω στο οποίο η JYSK χτίζει τη διεθνή της ανάπτυξη.