Η νέα εποχή για τη Nobacco στην κατηγορία next-gen προϊόντων και η στρατηγική διεύρυνση του portfolio σε λύσεις χωρίς νικοτίνη

Η αγορά προϊόντων νέας γενιάς εξελίσσεται ραγδαία και οι ανάγκες των ενήλικων καταναλωτών μεταβάλλονται. Στο περιβάλλον αυτό, η Nobacco, η κορυφαία ελληνική εταιρεία προϊόντων ατμίσματος, έχει διαμορφώσει μια ξεκάθαρη εταιρική ταυτότητα, βασισμένη σε στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους παραγωγούς και προμηθευτές. Ο συνδυασμός τεχνογνωσίας, έρευνας και συνεργασιών δίνει στην εταιρεία τη δυνατότητα να πρωτοπορεί, προσφέροντας προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των vapers για καινοτομία, ποιότητα και αξιοπιστία.

Η αλλαγή στο προφίλ του Ατμιστή και η ανάγκη για περισσότερες Επιλογές

Οι ενήλικοι χρήστες προϊόντων ατμίσματος δεν περιορίζονται πλέον σε ένα συγκεκριμένο brand ούτε ακολουθούν μηχανικά παλιές συνήθειες. Η Αγορά δείχνει πλέον ξεκάθαρα ότι το ενδιαφέρον τους μετατοπίζεται προς την Τεχνολογία, τις πιο εξελιγμένες εμπειρίες, τις διευρυμένες επιλογές και την ουσιαστική προστιθέμενη αξία. Οι καταναλωτές είναι περισσότερο ενημερωμένοι και απαιτητικοί: Δοκιμάζουν, αξιολογούν και αναζητούν λύσεις που ενσωματώνονται αρμονικά στον τρόπο ζωής τους και ανταποκρίνονται στις προσωπικές τους ανάγκες.

Η Nobacco έχει κατανοήσει σε βάθος αυτή τη μεταστροφή. Με ένα πλούσιο, προσεκτικά δομημένο και πολυεπίπεδο προϊοντικό μίγμα, που «αγκαλιάζει» το σύνολο των προτιμήσεων των ενηλίκων καταναλωτών, ανταποκρίνεται στη νέα αυτή πραγματικότητα με συνέπεια, μεθοδικότητα και ξεκάθαρο στρατηγικό προσανατολισμό. Μελετά τις τάσεις, προβλέπει τις ανάγκες και διαμορφώνει λύσεις που τοποθετούν την εταιρεία σταθερά στην πρώτη γραμμή της αγοράς.

Ποιοτικά Πρότυπα που Υπερβαίνουν τη Νομοθεσία

Ένα από τα πιο διακριτά και αδιαπραγμάτευτα στοιχεία της Nobacco είναι η αυστηρότητα με την οποία προσεγγίζει την ποιότητα. Η εταιρεία εφαρμόζει ελέγχους και διαδικασίες που ξεπερνούν τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κατά γενική ομολογία τα εσωτερικά standards της Nobacco είναι υψηλότερα από τα θεσμικά όρια, με στόχο την απόλυτη ασφάλεια και την αξιοπιστία των προϊόντων της. Αυτή η φιλοσοφία ενισχύει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και δημιουργεί σταθερό πλαίσιο συνεργασίας για το δίκτυο της λιανικής.

Στόχος: Πρόσβαση στο 80% των Ενηλίκων Καταναλωτών μέσα στο 2026

Με ισχυρή ταυτότητα και βαθιά κατανόηση της αγοράς, η Nobacco έχει ξεκινήσει ένα φιλόδοξο πλάνο ανάπτυξης. Ήδη έχει παρουσία σε περισσότερα από 1.000 σημεία μικρής λιανικής, ενώ ο στόχος για το 2026 είναι η υπέρβαση των 4.500 σημείων και η πρόσβαση του 80% των ενηλίκων καταναλωτών της χώρας.

Η ανάπτυξη αυτή βασίζεται σε τρεις κεντρικούς άξονες:

1. Προσφορά Προϊόντων Νέας Γενιάς μέσω των Παραδοσιακών Καναλιών

Η Nobacco φέρνει ολόκληρη την κατηγορία στο mainstream ράφι: Περίπτερα, μίνι μάρκετ, καταστήματα ευκολίας και σημεία καθημερινής διέλευσης. Με αυτόν τον τρόπο, η κατηγορία αποκτά ορατότητα και γίνεται εύκολα προσβάσιμη στον ενήλικο καταναλωτή.

2. Έμφαση στην Αξία

Η προσέγγιση της εταιρείας δεν είναι ποσοτική, αλλά ποιοτική. Η Nobacco δίνει έμφαση στο value — όχι μόνο στην τιμή, αλλά στη συνολική αξία που προσφέρει το προϊόν: Ποιότητα, ασφάλεια, επιλογές, εμπειρία. Η κατηγορία αντιμετωπίζεται ως ένα πεδίο δημιουργίας αξίας για τον λιανοπωλητή.

3. Ενίσχυση της Κερδοφορίας της Λιανικής και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η Nobacco οφείλει να ενισχύσει την κερδοφορία και να διασφαλίσει την βιωσιμότητα της κατηγορίας προϊόντων νικοτίνης, νέας γενιάς και θα το κάνει με την διάθεση στην λιανική καινοτόμων τεχνολογικά προϊόντων με διαρθρωμένο πλαίσιο ώστε να εκπαιδευτεί ο καταναλωτής του καναλιού για την ανανέωση της γκάμας των προϊόντων.

Το σημείο λιανικής πώλησης, έχει αποδειχθεί στο πρόσφατο παρελθόν με την είσοδο προϊόντων νικοτίνης νέας γενιάς, ότι μπορεί να διαχειριστεί ανανέωση γκάμας και επίσης έχει αποδειχθεί ότι οι καταναλωτές δείχνουν εμπιστοσύνη στο κανάλι.

Στα επόμενα χρόνια πολλά θα έχουν αλλάξει και η NOBACCO, με την στρατηγική κατεύθυνση της διάθεσης καινοτόμων προϊόντων σε συχνότητα εναλλαγών τέτοια που να συναντά την ανάγκη των καταναλωτών για κάτι «νέο» μέσα από το κανάλι της λιανικής, είναι σίγουρο ότι θα συνεισφέρει στις αλλαγές αυτές με βιώσιμο χαρακτήρα.

Ένα Portfolio που απευθύνεται σε όλο το φάσμα των Ενηλίκων Καταναλωτών

Το προϊοντικό μίγμα της Nobacco είναι ευρύ, επιμελώς δομημένο και πολυσυλλεκτικό. Προϊόντα με διαφορετικές τεχνολογίες, εμπειρίες και προφίλ χρήσης απευθύνονται σε κάθε ενήλικο καταναλωτή, ανεξάρτητα από τις συνήθειες ή τις προτιμήσεις του. Η Nobacco θα είναι η εταιρεία που θα ορίσει το «value» της κατηγορίας — δηλαδή τι πραγματικά έχει αξία για τον ενήλικο χρήστη και τι δημιουργεί κερδοφορία για τη Λιανική.

Η Επόμενη Φάση: Είσοδος στα μη Νικοτινούχα Προϊόντα

Το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στη στρατηγική της Nobacco είναι η διεύρυνση του προϊοντικού της μείγματος με μη νικοτινούχα προϊόντα. Η είσοδος σε αυτήν την κατηγορία δεν είναι συμπληρωματική — είναι ουσιαστική. Ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες των καταναλωτών και ανοίγει ένα ευρύτερο πεδίο ανάπτυξης για την Αγορά και τη Λιανική.

Προϊόντα χωρίς νικοτίνη, νέες τεχνολογικές λύσεις και νέες προτάσεις εμπειρίας θα αποτελέσουν τους βασικούς άξονες της επόμενης περιόδου. Με αυτό το βήμα, η Nobacco ενισχύει την παρουσία της σε όλο το φάσμα των ενηλίκων καταναλωτών και, ταυτόχρονα, ενδυναμώνει τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία της κατηγορίας.