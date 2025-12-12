Όμιλος Fourlis: 75 χρόνια που διαμορφώνουν το retail και ανοίγουν δρόμους για το μέλλον

Η πορεία του Ομίλου Fourlis, που ξεκίνησε από μια παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σύγχρονους και δυναμικούς επιχειρηματικούς Ομίλους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποτελεί ένα ζωντανό case study διορατικότητας, συνέπειας και τόλμης. Σε μια εποχή όπου το retail μετασχηματίζεται ριζικά, ο Όμιλος επενδύει σε δίκτυα, επεκτείνει brands, δημιουργεί υποδομές, επιβεβαιώνοντας την ηγετική του ταυτότητα και τη στρατηγική συνέπεια με την οποία πορεύεται.

Με ιστορία που ξεπερνά τα 75 χρόνια, ο Όμιλος Fourlis δεν αποτελεί απλώς έναν μεγάλο επιχειρηματικό παίκτη στο λιανεμπόριο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά έναν οργανισμό που επαναπροσδιορίζει διαρκώς την έννοια της σύγχρονης retail εμπειρίας.

Από τις πρώτες εισαγωγές ηλεκτρικών συσκευών τη δεκαετία του ’50, έως το σημερινό πολυεπίπεδο οικοσύστημα εμπορικών δραστηριοτήτων, επενδύσεων, logistics και real estate, ο Όμιλος έχει αναπτύξει με συνέπεια μια στρατηγική που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την τεχνογνωσία και την καινοτομία. Με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία και με σαφές πλάνο επέκτασης σε οκτώ συνολικά χώρες, ο Όμιλος Fourlis συνεχίζει να επενδύει δυναμικά, δημιουργώντας αξία για τους καταναλωτές, την αγορά και την κοινωνία.

Επενδυτική Δυναμική: Το θεμέλιο μιας αναπτυξιακής πορείας

Η επενδυτική φιλοσοφία του Ομίλου αποτελεί τον πυρήνα της πορείας του από τις πρώτες κιόλας δεκαετίες λειτουργίας του. Ξεκινώντας με το εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, ο Όμιλος κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την εμπειρία και την τεχνογνωσία του για να εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους retailers της περιοχής.

Σήμερα, η στρατηγική του βασίζεται σε ένα μεθοδικό και συνεκτικό επενδυτικό πλάνο, το οποίο αποτυπώνεται σε όλες τις επιχειρηματικές του μονάδες. Η ολοκλήρωση της αποενοποίησης της Trade Estates, η συμφωνία με την Foot Locker, η ανάπτυξη νέων καταστημάτων IKEA και INTERSPORT, η διεύρυνση του δικτύου Holland & Barrett και η συμμετοχή στη δημιουργία του νέου Κέντρου Διανομής της InterIKEA στον Ασπρόπυργο, είναι μόνο ορισμένα από τα πρόσφατα παραδείγματα επενδύσεων που επιβεβαιώνουν τη δυναμική του Ομίλου.

Η ισχυρή οικονομική επίδοση, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία, με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων και ενίσχυση της κερδοφορίας, αποδεικνύει ότι η στρατηγική δεν είναι μόνο φιλόδοξη, αλλά είναι αποτελεσματική, ανθεκτική και βιώσιμη.

Η εξέλιξη ενός retail expert

Η ταυτότητα του Ομίλου Fourlis ως ειδικού στο retail δεν προέκυψε τυχαία. Από τις πρώτες δεκαετίες λειτουργίας του, ο Όμιλος επένδυσε στη γνώση, στην εξειδίκευση και στη συνεργασία με διεθνή brands. Η σχέση με την ΙΚΕΑ, την INTERSPORT, τη Foot Locker και τη Holland & Barrett διαμόρφωσε ένα ισχυρό portfolio που καλύπτει οικιακό εξοπλισμό, αθλητικά είδη, athleisure και υγεία και ευεξία.

Κοινός παρονομαστής όλων είναι η ποιότητα, η αξιοπιστία και η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας για τον καταναλωτή, τόσο στο φυσικό κατάστημα όσο και στον ψηφιακό χώρο. Ο Όμιλος έχει χτίσει μια omnichannel στρατηγική, µια φιλοσοφία που βλέπει το φυσικό και το ψηφιακό κατάστηµα ως αλληλένδετες δυνάμεις που έχουν στόχο να προσφέρουν µια ολοκληρωμένη αγοραστική εμπειρία. Σε αυτό το πλαίσιο επενδύει σταθερά σε τεχνολογία, προηγμένα πληροφοριακά συστήματα, ευέλικτα logistics και πολυκαναλικές υποδομές, µε στόχο να ανταποκρίνεται στις µμεταβαλλόμενες ανάγκες του καταναλωτή µε τρόπο άμεσο, λειτουργικό και ανθρώπινο.

ΙΚΕΑ: 25 χρόνια που έφεραν το σπίτι πιο κοντά στον κόσμο

Η ΙΚΕΑ αποτελεί για τον Όμιλο Fourlis ένα από τα πιο εμβληματικά κεφάλαια της ιστορίας του. Με 13 σημεία στην Ελλάδα, 7 στη Βουλγαρία και 2 στην Κύπρο, αλλά και με συνεχώς ενισχυόμενα e-shops, η ΙΚΕΑ έχει γίνει σημείο αναφοράς για εκατομμύρια καταναλωτές. Τα νέα καταστήματα, τα ευέλικτα formats και τα ανανεωμένα concepts ενισχύουν την προσβασιμότητα και αναβαθμίζουν την εμπειρία του κοινού. Το 2024 και το 2025 σηματοδότησαν νέες προσθήκες με καταστήματα στην Πάτρα και στο Ηράκλειο, ενώ το 2028 το The Ellinikon θα φιλοξενήσει ένα από τα πλέον σύγχρονα IKEA της Ευρώπης, ενισχύοντας την ελληνική αγορά και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

INTERSPORT & Foot Locker: Ηγεσία στον αθλητισμό και το athleisure

H INTERSPORT, με παρουσία σε τέσσερις αγορές, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά brands του Ομίλου Fourlis. Με 124 καταστήματα σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, αλλά και με προηγμένα e-shops σε όλες τις χώρες δραστηριοποίησης, έχει καθιερωθεί ως ο απόλυτος προορισμός του sport performance.

Το 2025, η δημιουργία των πρώτων στον κόσμο καταστημάτων INTERSPORT Football Clubs σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ξεχώρισε ως στρατηγική καινοτομία, που έφερε τον εξειδικευμένο αθλητικό εξοπλισμό ακόμη πιο κοντά στο κοινό.

Παράλληλα, η εξαγορά των δραστηριοτήτων και η περαιτέρω ανάπτυξη της Foot Locker στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία δημιουργεί έναν νέο πυλώνα ανάπτυξης στον ανερχόμενο κλάδο του athleisure. Με ήδη 13 καταστήματα και με προοπτική επέκτασης σε οκτώ συνολικά χώρες, το brand αποκτά δυναμική που θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια μέσω φυσικών σημείων και ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Υγεία και ευεξία: Η δυναμική είσοδος της Holland & Barrett

Η Holland & Barrett, μία από τις σημαντικότερες αλυσίδες υγείας και ευεξίας στην Ευρώπη, αποτελεί έναν ακόμη στρατηγικό άξονα για τον Όμιλο. Με 11 καταστήματα και shop-in-shop σημεία σε συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς και με ένα πλήρες e-shop, το brand αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό. Η προτεραιότητα σε προϊόντα ποιότητας, η ενίσχυση των προγραμμάτων πιστότητας και η επένδυση σε εξατομικευμένη εμπειρία αποτελούν βασικούς παράγοντες της πορείας του.

Trade Logistics: Η δύναμη πίσω από την αποτελεσματικότητα

Καμία retail στρατηγική δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς μια στιβαρή, σύγχρονη και ευέλικτη εφοδιαστική αλυσίδα. Η Trade Logistics, θυγατρική του Ομίλου Fourlis, αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κρίκους σε αυτό το οικοσύστημα. Με Κέντρα Διανομής στο Σχηματάρι και στα Οινόφυτα, εξυπηρετεί τόσο τα φυσικά όσο και τα ηλεκτρονικά καταστήματα όλων των brands. Επιπρόσθετα, η ανάληψη της λειτουργικής διαχείρισης του νέου 46ου Διεθνούς Κέντρου Διανομής της InterIKEA στον Ασπρόπυργο, αποτελεί έργο-ορόσημο, το οποίο θα εξυπηρετεί αγορές σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο.

Trade Estates: Δημιουργώντας υποδομές για το retail του μέλλοντος

Η συμμετοχή του Ομίλου στην Trade Estates ΑΕΕΑΠ, εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, υπογραμμίζει την πολυεπίπεδη στρατηγική του Ομίλου Fourlis. Με επενδύσεις σε εμπορικά πάρκα, logistics hubs και σύγχρονα retail developments, ο Όμιλος δεν λειτουργεί μόνο ως retailer, αλλά και ως διαμορφωτής της υποδομής που θα στηρίξει το λιανεμπόριο των επόμενων δεκαετιών.

Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στο επίκεντρο

Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα για τον Όμιλο Fourlis, όχι απλώς εταιρική υποχρέωση. Με τη συνεχή προσπάθεια για μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος και την επένδυση σε ΑΠΕ, ο Όμιλος αποδεικνύει ότι η προσήλωση στις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας ενισχύεται χρόνο με τον χρόνο μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες που έχουν πραγματική αξία.

Σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, ο όμιλος αριθμεί περισσότερους από 4.400 εργαζόμενους, με 56% γυναίκες στο σύνολο του προσωπικού και 45% γυναίκες σε θέσεις ευθύνης στην Ελλάδα. Μέσα από συνεχείς εκπαιδεύσεις και δράσεις ενδυνάμωσης και υποστήριξης των εργαζομένων, ο Όμιλος Fourlis δημιουργεί ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που στηρίζει και εξελίσσει τους ανθρώπους του. Επιπλέον, η κοινωνική προσφορά αποτυπώνεται σε πάνω από 520.000 ευρώ κοινωνικών χρηματοδοτήσεων, 20 εταιρικές δράσεις εθελοντισμού και συνεργασίες με 80 οργανισμούς, δημιουργώντας ουσιαστικό και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο.

Παράλληλα, ο Όμιλος ενισχύει σταθερά το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης μέσα από αρχές όπως η διαφάνεια, η συμμόρφωση με διεθνή πρότυπα και η διαρκής αξιολόγηση διαδικασιών και πρακτικών. Με Διοικητικό Συμβούλιο που διαθέτει 56% Ανεξάρτητα Μέλη και 44% γυναικεία εκπροσώπηση, διασφαλίζεται η ισορροπία στη λήψη αποφάσεων και η στρατηγική συνέπεια. Τα σαφή συστήματα ελέγχου και οι πολιτικές υπευθυνότητας ενδυναμώνουν την αξιοπιστία και αποτελούν θεμέλιο της μακροχρόνιας σταθερότητας του Ομίλου.

Στρατηγική συνέπεια και βλέμμα στο μέλλον

Ο Όμιλος Fourlis έχει καταφέρει να σταθεί σταθερά στην κορυφή του λιανεμπορίου μέσα από υψηλές επενδύσεις, στρατηγικές συνεργασίες, ισχυρό brand portfolio και μια κουλτούρα που θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Με ξεκάθαρο πλάνο για τα επόμενα χρόνια, συνεχίζει να υλοποιεί ένα όραμα που στοχεύει όχι μόνο στην επιχειρηματική ανάπτυξη, αλλά και στη δημιουργία υπεύθυνης, βιώσιμης και καινοτόμου αξίας σε κάθε αγορά όπου δραστηριοποιείται.