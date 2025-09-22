Porsche: Κατρακυλά πάνω από 7% η μετοχή μετά τις προβλέψεις για μείωση των κερδών

Η μετοχή της Porsche υποχωρεί πάνω από 7% στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης τη Δευτέρα, καθώς η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία όχι μόνο καθυστέρησε την κυκλοφορία ηλεκτρικών μοντέλων αλλά μείωσε τις προβλέψεις της για την κερδοφορία του 2025 λόγω της εξασθένησης της ζήτησης.

Η Volkswagen, η οποία κατέχει το 75,4% της Porsche, και η εταιρεία χαρτοφυλακίου Porsche SE ο μεγαλύτερος μέτοχος της Volkswagen, υποχωρούν πάνω από 5% η καθεμία.

Την Παρασκευή, η Porsche δήλωσε ότι θα αναβάλει την κυκλοφορία ορισμένων πλήρως ηλεκτρικών μοντέλων και τώρα αναμένει ότι το περιθώριο κέρδους της φέτος θα κορυφωθεί στο 2%, σε σύγκριση με το προηγούμενο εύρος 5-7%. Η καθυστέρηση αναμένεται να πλήξει τα λειτουργικά κέρδη της Porsche έως και 1,8 δισ. ευρώ το 2025, ανέφερε η εταιρεία.

Η Volkswagen προειδοποίησε ότι θα επιβαρυνθεί με χρέωση 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ (6 δισεκατομμύρια δολάρια) από τις αλλαγές και μείωσε την πρόβλεψη για το περιθώριο κέρδους της στο 2-3% από 4-5%.

Η Porsche SE μείωσε επίσης την πρόβλεψή της για τα κέρδη μετά φόρων, ενώ προσάρμοσε επίσης τις προβλέψεις της για το περιθώριο κέρδους EBITDA στην αυτοκινητοβιομηχανία σε 10,5–12,5%, από 14,5–16,5%.

Η Porsche πρόσθεσε ότι ένα νέο SUV που τοποθετείται πάνω από την Cayenne θα κυκλοφορήσει αρχικά με εκδόσεις καύσης και υβριδικές αντί για ένα πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο. Η παραγωγή των τρεχόντων μοντέλων εσωτερικής καύσης και υβριδικών μοντέλων, όπως η Panamera, θα επεκταθεί επίσης και στη δεκαετία του 2030.