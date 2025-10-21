Πάνω από τις εκτιμήσεις τα έσοδα της Coca Cola - Στα 12,41 δισ. δολάρια

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών διαμορφώθηκαν τα έσοδα της Coca Cola για το τρίτο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε την Τρίτη ο αμερικανικός «κολοσσός» των αναψυκτικών.

Τα προσαρμοσμένα έσοδα έφτασαν τα 12,41 δισ. δολάρια έναντι 12,39 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 82 σεντ έναντι 78 σεντ που ανέμεναν οι αναλυτές.

Σύμφωνα με το Reuters, η ζήτηση για τα αναψυκτικά της Coca Cola παρέμεινε σταθερή στις ΗΠΑ και σε ορισμένες διεθνείς αγορές, παρά την επιβράδυνση των μη απαραίτητων δαπανών λόγω των οικονομικών αβεβαιοτήτων και του πληθωρισμού.

Η εταιρεία επωφελήθηκε επίσης από τις αυξήσεις των τιμών, ιδίως για προϊόντα όπως το γάλα Fairlife και το ανθρακούχο νερό Topo Chico.

Η ανταγωνιστική PepsiCo ξεπέρασε επίσης τις τριμηνιαίες εκτιμήσεις νωρίτερα αυτό το μήνα, χάρη στην ανάπτυξη στις διεθνείς αγορές και τη ζήτηση για πιο υγιεινά ποτά στις ΗΠΑ.