Οι δοκιμές της Novo Nordisk για το Αλτσχάιμερ «τεστάρουν» τους επιστήμονες

Οι δοκιμές της Novo εξέτασαν το Rybelsus, μια παλαιότερη μορφή σε χάπι της σεμαγλουτίδης, το ίδιο κύριο συστατικό των ενέσεων Ozempic και Wegovy. Το φάρμακο δεν κατάφερε να επιτύχει τον πρωταρχικό στόχο των μελετών, που ήταν η καθυστέρηση της γνωστικής έκπτωσης σε εκατοντάδες άτομα με νόσο Αλτσχάιμερ σε αρχικό στάδιο.

Ωστόσο, σε μια ανακοίνωση με ελάχιστες λεπτομέρειες, η δανική φαρμακευτική εταιρεία δήλωσε ότι το Rybelsus βελτίωσε ορισμένες μη προσδιορισμένες βιολογικές διεργασίες που σχετίζονται με την νόσο Αλτσχάιμερ και στις δύο δοκιμές - στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην καθοδήγηση νέων μελετών, σύμφωνα με ειδικούς της νόσου Αλτσχάιμερ.

Αυτό αφήνει ανοιχτό «ένα μικρό παράθυρο ελπίδας ότι στο μέλλον αυτό το φάρμακο θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό αν χρησιμοποιηθεί νωρίτερα ως προληπτική στρατηγική», δήλωσε η καθηγήτρια Τάρα Σπάιρς-Τζόουνς, διευθύντρια του Κέντρου Επιστημών Εγκεφάλου του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου.

Η ίδια σημείωσε ότι ο διαβήτης και η παχυσαρκία συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης Αλτσχάιμερ, παθήσεις που αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με τα φάρμακα GLP-1 που λαμβάνουν σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι.

«Απαιτούνται περαιτέρω δοκιμές για να επιβεβαιωθεί εάν τα φάρμακα GLP-1 μπορεί να είναι αποτελεσματικά στην πρόληψη της νόσου του Αλτσχάιμερ», είπε.

Άλλα φάρμακα GLP-1 περιλαμβάνουν τα Zepbound και Mounjaro της Eli Lilly, τα οποία επίσης στοχεύουν σε έναν επιπλέον υποδοχέα που ονομάζεται GIP.

Η Novo σχεδιάζει να συζητήσει τα ευρήματα σε ένα συνέδριο για τη νόσο του Αλτσχάιμερ στο Σαν Ντιέγκο στις 3 Δεκεμβρίου.

Ο Δρ Έρικ Ρέιμαν, διευθύνων σύμβουλος του Banner Alzheimer's Institutes στην Αριζόνα, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά, αλλά δεν αποκλείουν τη χρήση των GLP-1 για άτομα που διατρέχουν κίνδυνο να προσβληθούν από τη νόσο, αλλά δεν παρουσιάζουν ακόμη συμπτώματα.