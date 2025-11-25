Κομισιόν: «Πράσινο φως» για τον Προϋπολογισμό, εύσημα για τη μείωση του χρέους

Θετικά σχόλια για την πορεία των δημοσιονομικών της Ελλάδας καταγράφει την Τρίτη η Κομισιόν, στην έκθεση για το οικονομικό εξάμηνο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει για τη χώρα μας:

Σχετικά με τη μείωση του χρέους: Η ικανότητα της Ελλάδας να εξυπηρετήσει το χρέος της ενισχύεται από τη μείωση του δείκτη δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ, τα μεγάλα ταμειακά διαθέσιμα του δημοσίου και τους χαμηλούς κινδύνους βιωσιμότητας του βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χρέους.

Η Κομισιόν προσθέτει πως η Ελλάδα αναμένεται να συνεχίζει να καταγράφει μείωση του δημοσίου χρέους ως προς κλάσμα του ΑΕΠ, σημειώνοντας παράλληλα βελτίωση των περιουσιακών στοιχείων του τραπεζικού κλάδου στη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Κομισιόν (που δόθηκαν προ εβδομάδων στη δημοσιότητα), οι καθαρές δαπάνες της Ελλάδας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,8% το 2025, ποσοστό που υπερβαίνει τον μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης 3,7% που συνέστησε το Συμβούλιο. Αυτό αντιστοιχεί σε απόκλιση μικρότερη από 0,1% του ΑΕΠ το 2025.

Για το 2026, οι καθαρές δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 6,7%, ποσοστό που υπερβαίνει τον μέγιστο ρυθμό ανάπτυξης 3,6% που συνέστησε το Συμβούλιο. Αυτό αντιστοιχεί σε απόκλιση 1,2% του ΑΕΠ το 2026.

Σε σωρευτικούς όρους, δηλαδή σε σύγκριση με το έτος βάσης 2023, η Επιτροπή προβλέπει αύξηση των καθαρών δαπανών της Ελλάδας κατά 10,5% το 2026, η οποία υπερβαίνει τον μέγιστο σωρευτικό ρυθμό ανάπτυξης 10,3% που συνέστησε το Συμβούλιο. Αυτό αντιστοιχεί σε σωρευτική απόκλιση 0,2% του ΑΕΠ.

Αναφορικά με τον Σχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2026, η Κομισιόν αναφέρει πως η Ελλάδα συμμορφώνεται με τη μέγιστη αύξηση των καθαρών δαπανών στη Σύσταση του Συμβουλίου που εγκρίνει το μεσοπρόθεσμο σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη την ευελιξία που παρέχεται από την εθνική ρήτρα διαφυγής.

Η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχετικών συστάσεων του Συμβουλίου θα συνεχιστεί στο πλαίσιο της Εαρινής Δέσμης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η οποία αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή στις αρχές Ιουνίου 2026.

Όσον αφορά στην Έκθεση Μεταπρογραμματικής Εποπτείας, το βασικό συμπέρασμα της Κομισιόν είναι ότι παραμένει βιώσιμη η εξυπηρέτηση του ελληνικού χρέους.