Ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, έχει επενδύσει στην νεοσύστατη εταιρεία Tεχνητής Nοημοσύνης Project Prometheus και θα γίνει συν-διευθύνων σύμβουλος της, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times τη Δευτέρα.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι το Project Prometheus είναι ήδη μία από τις καλύτερα χρηματοδοτούμενες νεοσύστατες επιχειρήσεις στον κόσμο, με επενδύσεις ύψους 6,2 δισ. δολαρίων, μέρος των οποίων προέρχεται από τον ίδιο τον Μπέζος.

Εκτός από τη χρηματοδότηση της επιχείρησης, θα βοηθήσει στη διοίκηση της εταιρείας μαζί με τον συνιδρυτή Βικ Μπατζάτζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Project Prometheus έχει ήδη σχεδόν 100 υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων πρώην υπαλλήλων της OpenAI, της DeepMind και της Meta.

Με τον Μπέζος πλέον μεταξύ τους, αυτή θα είναι η πρώτη επίσημη επιχειρησιακή του θέση σε μια εταιρεία από τότε που παραιτήθηκε από τη θέση του CEO της Amazon το 2021, αν και από τότε έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για την Blue Origin, την ανταγωνίστρια της SpaceX.