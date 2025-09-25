Micron: Αύξηση 22% στα έσοδα το γ' τρίμηνο για την εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ

Η Micron έκλεισε το οικονομικό έτος 2025 με ένα ακόμη εξαιρετικό τρίμηνο, εκμεταλλευόμενη την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης σημειώνοντας ρεκόρ εσόδων και μεγαλύτερα κέρδη.

Η εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ με έδρα το Αϊντάχο ανέφερε έσοδα 11,3 δισ. δολαρίων, αύξηση 22% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και εντυπωσιακή αύξηση 46% σε σχέση με πέρυσι. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε 3,03 δολάρια ανά μετοχή, από 1,91 δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο και πολύ πάνω από τα 1,18 δολάρια που αναφέρθηκαν πέρυσι.

Η ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη είναι το παν

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η μεγάλη ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη έπαιξε και πάλι καθοριστικό ρόλο. Η δραστηριότητα της Micron στον τομέα των data centers αντιπροσώπευε περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών πωλήσεων στο οικονομικό έτος 2025, με τα έσοδα από μνήμες υψηλής ευρυζωνικότητας (HBM) να διπλασιάζονται σχεδόν σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας τα 2 δισ. δολάρια.

Για ολόκληρο το έτος, η Micron πραγματοποίησε έσοδα 37,4 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά σχεδόν 50% σε σχέση με το 2024, ενώ τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν περισσότερο από 10 φορές, φτάνοντας τα 9,5 δισ.δολάρια.

Τα μικτά περιθώρια κέρδους αυξήθηκαν στο 41% από 24% ένα χρόνο νωρίτερα, αποτέλεσμα τόσο των υψηλότερων τιμών όσο και της πιο περιορισμένης προσφοράς σε ολόκληρο τον κλάδο.

Η Micron προβλέπει έσοδα 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τα μικτά περιθώρια κέρδους να ξεπερνούν το όριο του 50% για πρώτη φορά μετά από χρόνια.

Σε αντίθεση με αυτό, η Wall Street φαίνεται να θεωρεί τις προβλέψεις όχι τόσο ενθουσιώδεις όσο θα περίμενε κανείς, τουλάχιστον με την πρώτη ματιά. Οι μετοχές της Micron έπεσαν 1% πριν την έναρξη της συνεδρίασης την Τετάρτη, παρόλο που όλοι οι κύριοι δείκτες φαινόταν να ανοίγουν με άνοδο.

Η βιομηχανία των τσιπ είναι γνωστή για τον κυκλικό της χαρακτήρα και η διοίκηση αναγνώρισε ότι ενδέχεται να προκύψουν δασμοί ή αλλαγές στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.