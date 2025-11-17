Μετά την Hyundai, και η Ford θα πωλεί μεταχειρισμένα οχήματα από την Amazon

Οι αγοραστές της Amazon μπορούν να περιηγηθούν και να αγοράσουν οχήματα της Ford Motor στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου από τη Δευτέρα, ακολουθώντας την Hyundai στην προσθήκη online επιλογών για πελάτες που θέλουν να αποφύγουν τα καταστήματα των αντιπροσώπων.

Η αυτοκινητοβιομηχανία με έδρα το Dearborn του Μίσιγκαν και η τεχνολογική εταιρεία ανακοίνωσαν ότι οι πελάτες θα μπορούν να αγοράζουν μεταχειρισμένα οχήματα από το απόθεμα των αντιπροσώπων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απευθείας μέσω της Amazon.



Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αρχικά στο Λος Άντζελες, το Σιάτλ και το Ντάλας και θα προσφέρει μόνο πιστοποιημένα μεταχειρισμένα οχήματα, τα οποία είναι μεταχειρισμένα μοντέλα που έχουν περάσει αυστηρούς ελέγχους και πωλούνται με συγκεκριμένες εγγυήσεις.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες προσπαθούν να προσφέρουν μια πιο ομαλή, διαδικτυακή εμπειρία αγορών σε όσους δεν επιθυμούν να περνούν ώρες στις αντιπροσωπείες. Η Tesla πωλεί ηλεκτρικά οχήματα απευθείας στους καταναλωτές μέσω του διαδικτύου, ενώ η Ford και η General Motors υποχρεούνται από την αμερικανική νομοθεσία να πωλούν τα οχήματά τους μέσω αντιπροσώπων.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ford, Τζιμ Φόρλεϊ δήλωσε ότι το μοντέλο άμεσων πωλήσεων της Tesla της προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα κόστους. Υπό την ηγεσία του, η Ford έχει επεκτείνει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της στο διαδίκτυο για τους πελάτες, ειδικά για τα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η Hyundai Motor στα τέλη του 2023 ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει νέα μοντέλα στο Amazon, καθιστώντας την την πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που το κάνει. Η Ford είναι η δεύτερη αυτοκινητοβιομηχανία που προσφέρει τα μοντέλα της στην πλατφόρμα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Amazon Autos.



Η Ford δήλωσε ότι 160 έως 180 αντιπρόσωποι εξέφρασαν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και περίπου 20 βρίσκονται στη διαδικασία έναρξης πωλήσεων μέσω της Amazon. Οι πελάτες μπορούν να ολοκληρώσουν την αγορά τους online, αλλά πρέπει να παραλάβουν τα οχήματά τους από τον αντιπρόσωπο που έχουν επιλέξει.