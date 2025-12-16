Ιστορικό ρεκόρ για τον Μασκ: Ξεπέρασε τα 600 δισ. δολάρια η προσωπική του περιουσία

Η περιουσία του Ίλον Μασκ έφτασε σε νέο υψηλό, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 600 δισ. δολάρια χάρη στη νέα αποτίμηση της SpaceX.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει περιουσία αξίας σχεδόν 638 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, μετά την αποτίμηση της SpaceX σε περίπου 800 δισ. δολάρια.

Η SpaceX, προχώρησε σε προσφορά αγοράς μετοχών (tender offer) που αποτιμά την εταιρεία στα 800 δισ. δολάρια, από 400 δισ. τον Αύγουστο, σύμφωνα με δύο επενδυτές της εταιρείας που μίλησαν στο Forbes.

Το μερίδιο 42% του Μασκ αξίζει 317 δισ. δολάρια ΗΠΑ μετά την εφαρμογή έκπτωσης ρευστότητας στις ιδιωτικές εταιρείες.

Είναι η πρώτη φορά που ένα άτομο υπολογίζεται ότι αξίζει περισσότερα από 600 δισ.δολάρια σύμφωνα με τον δείκτη του Bloomberg.

Ο 54χρονος Μασκ έφτασε για πρώτη φορά τα 100 δισ.δολάρια ΗΠΑ το 2020, καθώς η αξία της Tesla Inc — της οποίας είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος — εκτοξεύθηκε. Η περιουσία του ήταν μόλις 4,8 δισ. δολάρια όταν μπήκε στον δείκτη τον Μάιο του 2013.

Η περιουσία του Μασκ θα αυξηθεί περαιτέρω αν η SpaceX επιτύχει την αρχική δημόσια προσφορά το επόμενο έτος, όπου στοχεύει σε αποτίμηση 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αυτό θα αποτιμήσει το μερίδιο του σε περισσότερα από 625 δισ. δολάρια, φέρνοντάς τον κοντά στο να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο.