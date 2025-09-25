Intralot: Υπερκάλυψη του ομολόγου 850 εκατ. στις ΗΠΑ, στο 6,75% το κουπόνι - Προ των πυλών η ΑΜΚ 400 εκατ.

Ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στη νέα εταιρική δομή μετά τη συμφωνία με την Bally’s, αλλά και στα αναθεωρημένα θεμελιώδη μεγέθη από διεθνή θεσμικά χαρτοφυλάκια συνιστά η επιτυχία του senior secured ομόλογου της Intralot.

Ειδικότερα, το ομόλογο κατέγραψε ισχυρή ζήτηση και οι προσφορές διαμορφώθηκαν πάνω από 3 δισ. ευρώ όπως αυτές υποβλήθηκαν για την ομολογιακή έκδοση ύψους 850 εκατ. ευρώ της Intralot με λήξη το 2031. Το βιβλίο προσφορών της εισηγμένης, έκλεισε με σημαντική υπερκάλυψη με το κουπόνι να υποχωρεί και να διαμορφώνεται στο 6,75% έναντι αρχικού guidance για 7,25-7,5%.

Το senior secured ομόλογο προσφέρθηκε στις ΗΠΑ μόνο σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές και τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών αναμένεται να αποτελέσουν μέρος της μόνιμης κεφαλαιακής της διάρθρωσης και να χρησιμοποιηθούν μερικώς για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Bally's και την αποπληρωμή ορισμένου υφιστάμενου χρέους.

Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται σήμερα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι το επόμενο βήμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 400 εκατ. ευρώ της εισηγμένης πρόκειται να ξεκινήσει άμεσα με πιθανές ημερομηνίες 1- 3 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται ότι η επιτυχής έκδοση λειτουργεί ως ορόσημο για την επόμενη φάση ανάπτυξης και επιταχύνει την τοποθέτηση της Intralot στον παγκόσμιο χάρτη του interactive gaming.

Η εξαγορά και η επόμενη μέρα

Η εξαγορά της λονδρέζικης Bally’s από την ελληνική εισηγμένη προαλείφεται να αλλάξει το status της Intralot από μια εξειδικευμένη εταιρεία στις λοταρίες σε μια εταιρεία με πλήρως ανταγωνιστικό τμήμα στα online τυχερά παιχνίδια.

Το νέο σχήμα θα έχει έσοδα 1,1 δισ. ευρώ και μέσο margin EBITDA στο 38% (περίπου 416 εκατ. ευρώ). Τα κεφάλαια της αύξησης θα αξιοποιηθούν για να μηδενιστεί ο υφιστάμενος δανεισμός της Intralot ώστε να συναφθεί νέος ύψους 1,6 δισ. ευρώ που θα χρηματοδοτήσει μέρος του τιμήματος για την εξαγορά της Bally’s.

Η ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης έγινε με επιτυχία και τώρα το βάρος πέφτει στην αύξηση κεφαλαίου, για την οποία δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες με βασικότερη την τιμή διάθεσης.

Η εταιρεία στοχεύει να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ και θα αυξήσει την αποτίμηση στα 1,12 δισ. ευρώ με βάση την τρέχουσα τιμή στο ταμπλό.

Το τίμημα εξαγοράς περιουσιακών στοιχείων της Bally’s περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές καθώς και ανάληψη δανεισμού.

Θα δοθούν 873,7 εκατ. μετοχές με τιμή 1,30 ευρώ που προσθέτει στην αποτίμηση 1,13 δισ. ευρώ ή 1,05 δισ. ευρώ με την τρέχουσα τιμή.

Με την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών η Intralot θα έχει αποτίμηση 2,2 δισ. ευρώ περίπου από 730 εκατ. ευρώ σήμερα.

Όσον αφορά στα μεγέθη της Intralot, σύμφωνα με την εταιρεία και συγκεκριμένα με την παρουσίαση που έγινε τον Ιούλιο από την διοίκηση, ο τζίρος της Bally’s και της Intralot για το 2024 ήταν 1,08 δισ. ευρώ και τα EBITDA προ συνεργειών στα 416 εκατ. ευρώ.

Υπολογίζονται ωστόσο συνέργειες 35-40 εκατ. ευρώ (12-24 μήνες μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής) το νέο σχήμα θα έχει πολύ ισχυρό προφίλ περιθωρίου margin και πολύ ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές, οι οποίες για το 2024 υπολογίζονται στα 394 εκατ. ευρώ από 357 εκατ. ευρώ το 2023.

Στόχος του νέου σχήματος είναι η δημιουργία υψηλών ταμειακών ροών αλλά και η σχέση καθαρού χρέος προς EBITDA που σήμερα είναι στο 3,3X μετά από δύο χρόνια να υποχωρήσει στο 2,5x λόγω της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας.

Στον σχεδιασμό της διοίκησης είναι η διανομή μερισμάτων στο 35% των κερδών με δυνατότητα για ακόμα μεγαλύτερες διανομές ανάλογα με τη δομή και την απόδοση του κεφαλαίου.

Μετά το 2025 στόχος είναι να υπάρχει αύξηση υψηλού μονοψήφιου ποσοστού στο τζίρο, ενώ από το 2026 θα μπορούσαν νέες ευκαιρίες να οδηγήσουν σε αύξηση εσόδων και το περιθώριο EBITDA αναμένεται από 30% έως 35% συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών ανάπτυξης και των συνεργειών.

Σημειώνεται ότι η Bally’s διαθέτει σύγχρονο software στα οn line παιχνίδια το οποίο είναι διαθέσιμο σε Αγγλία και στην Ιβηρική και με τη συνένωση με την Intralot ανοίγεται ο δρόμος για 40 χώρες στον κόσμο όπου έχει παρουσία η ελληνική εταιρεία με ευρύ πελατολόγιο.