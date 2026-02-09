Ινδία: Πυροδοτεί εξελίξεις στην Deep Tech αλλάζοντας ριζικά το πλαίσιο

Σε μια στρατηγική κίνηση που αποσκοπεί στον μετασχηματισμό της σε παγκόσμιο παίκτη τεχνολογιών αιχμής, η Ινδία προχώρησε σε ριζική αναθεώρηση του πλαισίου για τις Deep Tech startups.

Αναγνωρίζοντας ότι κλάδοι όπως η αεροδιαστημική, οι ημιαγωγοί και η βιοτεχνολογία απαιτούν πολύ μεγαλύτερο χρόνο ωρίμανσης από τις συμβατικές επιχειρήσεις, η κυβέρνηση ευθυγραμμίζει πλέον την πολιτική της με τους μακροχρόνιους κύκλους ανάπτυξης της επιστήμης.

Οι Τρεις Πυλώνες της Μεταρρύθμισης

Η ινδική κυβέρνηση εισήγαγε τρεις καίριες αλλαγές για να στηρίξει τις εταιρείες που βασίζονται στην έρευνα και την υψηλή μηχανική:

Επέκταση του Καθεστώτος Startup: Η περίοδος κατά την οποία μια εταιρεία Deep Tech λογίζεται ως "startup" (απολαμβάνοντας τα αντίστοιχα προνόμια) διπλασιάζεται στα 20 έτη.

Αύξηση Ορίου Εσόδων: Το όριο των ετήσιων εσόδων για την παροχή φορολογικών και ρυθμιστικών ελαφρύνσεων τριπλασιάζεται, φτάνοντας τα 3 δισ. ρουπίες (περίπου 33,1 εκατ. δολάρια).

Πρόσβαση σε «Υπομονετικά» Κεφάλαια: Οι αλλαγές συνδέονται με το Ταμείο Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (RDI), ύψους 11 δισ. δολαρίων, που στοχεύει στη χρηματοδότηση εταιρειών με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Τέλος στα «Ψευδή Μηνύματα Αποτυχίας»

Μέχρι σήμερα, πολλές εταιρείες κινδύνευαν να χάσουν την κρατική υποστήριξη προτού καν προλάβουν να διαθέσουν το προϊόν τους στην αγορά. Ο Vishesh Rajaram, ιδρυτικός εταίρος της Speciale Invest, εξηγεί στο TechCrunch:

«Το παλιό πλαίσιο δημιουργούσε ένα "ψευδές σήμα αποτυχίας", κρίνοντας τις επιστημονικές επιχειρήσεις με βάση γραφειοκρατικά χρονοδιαγράμματα και όχι την τεχνολογική τους πρόοδο. Η νέα πολιτική μειώνει τις τριβές στην άντληση κεφαλαίων και την επαφή με το κράτος».

Συμμαχία «κολοσσών» και η σύγκριση με ΗΠΑ - Κίνα

Παράλληλα με τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, δημιουργήθηκε η India Deep Tech Alliance, ένας συνασπισμός ιδιωτών επενδυτών (συμπεριλαμβανομένων των Accel, Blume Ventures και Qualcomm Ventures) με κεφάλαια άνω του 1 δισ. δολαρίων και την Nvidia σε ρόλο συμβούλου.

Παρά τη δυναμική, η Ινδία έχει ακόμη δρόμο να διανύσει:

Ινδία (2025): 1,65 δισ. δολάρια σε επενδύσεις Deep Tech.

Κίνα (2025): 81 δισ. δολάρια.

ΗΠΑ (2025): 147 δισ. δολάρια.

Στοίχημα η Παραμονή εντός Συνόρων

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα παραμένει αν αυτά τα μέτρα θα αποτρέψουν τη φυγή των ινδικών startups στο εξωτερικό (flipping). Με την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά να δείχνει πλέον μεγαλύτερη όρεξη για τεχνολογικές εταιρείες, η κυβέρνηση ελπίζει ότι οι ιδρυτές θα επιλέξουν να παραμείνουν και να εισαχθούν στο χρηματιστήριο της Ινδίας.

Όπως επισημαίνει ο Arun Kumar της Celesta Capital, το πραγματικό τεστ θα είναι αν η Ινδία καταφέρει να αναδείξει τουλάχιστον δέκα παγκοσμίως ανταγωνιστικές εταιρείες Deep Tech μέσα στην επόμενη δεκαετία.