Η Boeing παρέδωσε σκάφος 777 στην κινεζική Suparna Airlines - Το πρώτο από την αρχή του εμπορικού πολέμου

Η Boeing ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι παρέδωσε το πρώτο από τα δύο αεροσκάφη 777 που είχε παραγγείλει η κινεζική Suparna Airlines.

Η παράδοση αυτή αποτελεί το πρώτο νεότευκτο φορτηγό αεροσκάφος που παραδίδεται σε κινεζική αεροπορική εταιρεία από την έναρξη του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, νωρίτερα μέσα στο 2025.

Σχεδόν 60 αεροσκάφη Boeing 777 πετούν ήδη σε έξι κινεζικές αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία.

Το Πεκίνο μπλόκαρε τις παραδόσεις αεροσκαφών Boeing ως αντίποινα για τους δασμούς που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κίνα νωρίτερα φέτος. Ο περιορισμός αυτός χαλάρωσε αργότερα, μετά την επίτευξη προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Την Τρίτη, μια ομάδα Αμερικανών νομοθετών που πραγματοποίησε μια σπάνια επίσκεψη στο Πεκίνο δήλωσε ότι είχε συνάψει συμφωνία με κορυφαίους Κινέζους ηγέτες, σύμφωνα με την οποία η Κίνα θα δεσμευτεί να αγοράσει περισσότερα αεροσκάφη Boeing.

Η Boeing βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση έως και 500 αεροσκαφών στην Κίνα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg τον περασμένο μήνα. Αυτό θα αποτελούσε μια σημαντική πρόοδο για την εταιρεία στη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά αεροπορικών μεταφορών στον κόσμο, όπου οι παραγγελίες έχουν σταματήσει λόγω των εμπορικών εντάσεων.

Ερωτηθείς σχετικά με τις νέες αγορές αεροσκαφών Boeing την Πέμπτη, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας, Χε Γιαντόνγκ, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Πεκίνο ότι «οι μονομερείς περιοριστικές μέτρες των ΗΠΑ» παραμένουν το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ομαλή εμπορική συνεργασία.