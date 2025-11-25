Hewlett-Packard: Μαζικές περικοπές θέσεων εργασίας - Κάτω από τις εκτιμήσεις τα έσοδα

Η Hewlett-Packard θα μειώσει το προσωπικό της κατά 4.000 έως 6.000 άτομα, ανακοινώνοντας παράλληλα προβλέψεις που κινήθηκαν κάτω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Η HP ανακοίνωσε την Τρίτη κέρδη ανά μετοχή στα 39 σεντ του δολαρίου έναντι 92 σεντ που ανέμεναν οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση της LSEG.

Τα έσοδα έφτασαν τα 14,64 δισ. δολάρια έναντι 14,48 δισ. δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές.

Για το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026 της HP, η εταιρεία προέβλεψε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή από 73 σεντ έως 81 σεντ, ενώ η LSEG προέβλεψε 79 σεντς. Για το σύνολο του οικονομικού έτους 2026, η HP προβλέπει προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 2,90 έως 3,20 δολάρια, κάτω από την πρόβλεψη της LSEG για 3,33 δολάρια.

«Οι προοπτικές της HP αντικατοπτρίζουν το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από τους ισχύοντες κανονισμούς των ΗΠΑ σχετικά με το εμπόριο και τα συναφή μέτρα μετριασμού», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Η HP αναμένει να ολοκληρώσει τη μείωση του προσωπικού έως το τέλος του οικονομικού έτους 2028. Η εταιρεία ανέφερε ότι η αναδιάρθρωση θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε ετήσια βάση έως το τέλος του οικονομικού έτους 2028.

Η HP δήλωσε ότι αναμένει να επιβαρυνθεί με περίπου 650 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων τα 250 εκατομμύρια δολάρια θα πραγματοποιηθούν κατά το οικονομικό έτος 2026.