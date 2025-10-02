ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μια ακαδημαϊκή ερευνητική ομάδα αποδεικνύει στην πράξη ότι η πράσινη επιχειρηματικότητα αποτελεί δύναμη καινοτομίας και συνέργειας. Η «χημεία» μεταξύ των μελών της -κυριολεκτικά και μεταφορικά- οδήγησε στην κατάκτηση ενός από τα Βραβεία στον 15ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας.

Η ομάδα GREEN2PACK αποτελείται από έμπειρες ερευνήτριες και καθηγήτριες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με εξειδίκευση στις πράσινες τεχνολογίες, την ανάπτυξη και τον χαρακτηρισμό καινοτόμων προϊόντων.

Tα μέλη της, Αναστασία Δέτση (Καθηγήτρια ΕΜΠ), Δρ. Ανδρομάχη Τζάνη (ΕΜΠ), Ελένη Ποντίκη (αναπ. Καθηγήτρια ΑΠΘ), Δρ. Ιωάννα Πιττερού (ΕΜΠ) και Μαρία-Άννα Καραδένδρου (Υπ. Διδάκτωρ ΕΜΠ), αναλύουν στο Liberal.gr τις δυνατότητες εφαρμογής της έρευνάς τους στην ανάπτυξη πράσινων βιώσιμων υλικών συσκευασίας.

«Η ιδέα μας ωρίμασε ερευνητικά στο Εργαστήριο Οργανικής Χημείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και πλέον αποτελεί μια ολοκληρωμένη καινοτόμο τεχνολογία που εξοικονομεί πόρους και προσφέρει λύσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Πρόκειται για μια τεχνολογία παραγωγής φιλικών προς το περιβάλλον υλικών συσκευασίας ή επικάλυψης τα οποία σχεδιάζονται κατάλληλα από εμάς ώστε να είναι συμβατά για εφαρμογή σε προϊόντα όπως τρόφιμα, καλλυντικά και φάρμακα.» μας εξηγεί η Αναστασία Δέτση, Καθηγήτρια Οργανικής Χημείας στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Για την παραγωγή του νέου υλικού αξιοποιούνται υποπροϊόντα αγροτικής παραγωγής ή υπολείμματα της βιομηχανίας τροφίμων και φυσικά πολυμερή ενισχύοντας την κυκλικότητα της διεργασίας.

Σύμφωνα με την Καθ. Αναστασία Δέτση «Αυτό που ξεχωρίζει την τεχνολογία GREEN2PACK είναι η χρήση πράσινων διαλυτών που παρασκευάζουμε στο εργαστήριο από φυσικά συστατικά κατάλληλα επιλεγμένα για αυτή την εφαρμογή. Οι διαλύτες αυτοί, προσφέρουν σημαντικά οφέλη στη διεργασία και το προϊόν, επιτελώντας πολλαπλούς ρόλους, μειώνοντας τα απαιτούμενα πρόσθετα υλικά και τα στάδια παραγωγής.»

Η καινοτόμος διεργασία βρίσκεται σε στάδιο τεχνολογικής ωρίμανσης που επιτρέπει την εφαρμογή της σε ημιπιλοτική κλίμακα. Ποια είναι τα επόμενα βήματα; «Η βράβευσή μας στον Διαγωνισμό Business Seeds, αποτελεί εφαλτήριο για την επέκταση και εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας μας. Πρόσφατα, η Καθ. Αναστασία Δέτση και εγώ, ιδρύσαμε τη spin-off εταιρεία από το ΕΜΠ με την επωνυμία GreenΔrasis. Η GreenΔrasis, έχει στόχο την ανάπτυξη και προώθηση πράσινων λύσεων και καινοτόμων τεχνολογιών σε τομείς όπως ενδεικτικά τα καλλυντικά, τα φάρμακα και τα τρόφιμα. Με εργαλείο την τεχνολογία πράσινων διαλυτών, η GreenΔrasis αναπτύσσει συνεχώς ποικίλες εφαρμογές όπως αυτή των βιοπλαστικών φιλμ» εξηγεί η Δρ. Ανδρομάχη Τζάνη, Διδάκτωρ Μηχανικός του ΕΜΠ με ειδίκευση στην Πράσινη Χημεία και Μηχανική.

«Η συμμετοχή στον 15ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας NBG Seeds ήταν καταλυτική για τη γνωστοποίηση της ιδέας ανάπτυξης του καινοτόμου βιοπλαστικού συσκευασίας και την περαιτέρω διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων της ομάδας. Είμαστε τυχεροί που υπάρχουν τέτοιες δράσεις.» συμπληρώνει η Ελένη Ποντίκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακευτικής Χημείας στο ΑΠΘ.

Την ερευνητική ομάδα συμπληρώνουν η Δρ. Ιωάννα Πιττερού, Διδάκτωρ Μηχανικός του ΕΜΠ, με ειδίκευση στην πράσινη νανοτεχνολογία και στην ανάπτυξη καινοτόμων υλικών, καθώς και η Υποψήφια Διδάκτωρ Μηχανικός του ΕΜΠ, Μαρία-Άννα Καραδένδρου, με ειδίκευση στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών για τη σύνθεση και την εκχύλιση βιοδραστικών ενώσεων, με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον διαλυτών. Οι νέες ερευνήτριες συμπληρώνουν για την εμπειρία της συμμετοχής τους «Η συμμετοχή μας στον Διαγωνισμό ήταν για εμάς μια μοναδική εμπειρία έμπνευσης αλλά και μάθησης που ανέδειξε τη σημασία της έρευνάς μας και της συνεργασία μας. Η αναγνώριση αυτή μας δίνει κίνητρο να συμβάλλουμε σε ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον».

Δρ. Ανδρομάχη Τζάνη (Διδάκτωρ, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ), Καθηγήτρια Αναστασία Δέτση (Καθηγήτρια Οργανικής Χημείας ΕΜΠ), και Δρ. Ιωάννα Πιττερού (Διδάκτωρ, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ)



Σε ποιους κλάδους έχει εφαρμογή η τεχνολογία των πράσινων διαλυτών και από ποιους κλάδους έχει προκύψει ενδιαφέρον για συνεργασία και εμπορική αξιοποίηση;

Η τεχνολογία των πράσινων διαλυτών, η οποία χρησιμοποιήθηκε και για την ανάπτυξη του νέου υλικού από την GREEN2PACK, έχει τη δυνατότητα να βρει εφαρμογή σε πληθώρα βιομηχανικών τομέων, όπως ενδεικτικά στους τομείς των καλλυντικών, των τροφίμων και των φαρμάκων. Οι πράσινοι διαλύτες προσφέρουν καινοτόμες λύσεις για την βελτίωση υπαρχουσών διεργασιών, την ανάπτυξη νέων φιλικότερων στο περιβάλλον διεργασιών και προϊόντων με προστιθέμενη αξία. Σε αυτό τον τομέα δραστηριοποιείται η GreenΔrasis με στόχο να προσφέρει πράσινες λύσεις σε προβλήματα της βιομηχανίας. Ήδη η τεχνολογία των πράσινων διαλυτών που αναπτύσσουμε, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της αγοράς και έχει αξιοποιηθεί από μεγάλη εταιρεία καλλυντικών ενώ πολλές συζητήσεις και συνεργασίες με εταιρείες από διάφορους κλάδους βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πώς συνέβαλε το Πρόγραμμα NBG Business Seeds στην υλοποίηση της ιδέας σας και ποιες είναι οι προοπτικές που ανοίγονται μέσα από τη διάκρισή σας στο Διαγωνισμό;

Το Πρόγραμμα NBG Business Seeds μας παρείχε το βήμα να παρουσιάσουμε την καινοτόμο τεχνολογία μας και να αναδείξουμε τη δυνατότητα μεταφοράς των ερευνητικών αποτελεσμάτων από το εργαστήριο στην κοινωνία προς όφελος όλων. Η τεχνολογία για την οποία διακριθήκαμε, επιλέξαμε να παραμείνει εμπιστευτική, ως εμπορικό πλεονέκτημα, και θα εξεταστεί η κατοχύρωσή της με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Ένα από τα πιο σημαντικά οφέλη της συμμετοχής μας στο Πρόγραμμα NBG Business Seeds ήταν η συνεχής υποστήριξη και καθοδήγηση από τα έμπειρα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας και τους διακεκριμένους συνεργάτες του προγράμματος που αποδείχθηκε πολύτιμη τόσο για την επέκταση του δικτύου μας με σημαντικούς φορείς όσο και σε θέματα στρατηγικής.

Έχετε και εσείς μία επιχειρηματική ιδέα πρωτοποριακή για τον κλάδο σας; Το αύριο της επιχειρηματικής σας ιδέας ξεκινά σήμερα! Δηλώστε συμμετοχή στον 16o κύκλο του Διαγωνισμού Business Seeds και αποδείξτε τη δύναμη της καινοτομίας σας. Ενημερωθείτε και υποβάλετε τη συμμετοχή σας εδώ έως τις 15 Οκτωβρίου 2025 στις 15:00. Η επόμενη ιδέα που θα αναδειχθεί μπορεί να είναι η δική σας!