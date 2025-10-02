Ισραήλ: Το ναυτικό αναχαίτισε τον στολίσκο που είχε προορισμό τη Γάζα - Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» (vids)

Το βράδυ της Τετάρτης, το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό άρχισε να αναχαιτίζει τα πλοία της Global Sumud Flotilla που προσπαθούσε να σπάσει τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, που κυβερνάται από την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, έπειτα από προειδοποιητική ανακοίνωση του στρατού προς τον φιλοπαλαιστινιακό στόλο να αλλάξει πορεία.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, μέχρι τα μεσάνυχτα, οι στρατιώτες είχαν επιβιβαστεί σε τουλάχιστον έξι από τα 47 πλοία του στόλου Global Sumud, συλλαμβάνοντας τους ακτιβιστές που βρίσκονταν επί των πλοίων, αφού πρώτα παρεμπόδισαν τα σήματά τους. Συνολικά, μέχρι το πρωί της Πέμπτης, είχαν αναχαιτιστεί 16 πλοία.

Ανάμεσα στα πλοία που αναχαιτίστηκαν ήταν και το ελληνικό «Οξυγόνο». Στο πλοίο βρισκόταν και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, όπως ανέφερε με ανάρτησή της στο Instagram.

BREAKING: Israeli soldiers have just boarded one of the remaining ships of the Global Sumud Flotilla, the Oxygono, in international waters—violating maritime law.



So far, 16 ships have been confirmed intercepted, and communication has been reported lost with several boats. pic.twitter.com/Oh45ivC7RD — BreakThrough News (@BTnewsroom) October 2, 2025

Σε ανάρτησή του, το ΥΠΕΞ του Ισραήλ αναφέρει ότι «ο μοναδικός σκοπός του στολίσκου Χαμάς-Σουμούντ είναι η πρόκληση».

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο μοναδικός σκοπός του στολίσκου Χαμάς-Σουμούντ είναι η πρόκληση. Το Ισραήλ, η Ιταλία, η Ελλάδα και το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχουν προσφέρει και συνεχίζουν να προσφέρουν στον στολίσκο έναν τρόπο ειρηνικής παράδοσης οποιασδήποτε βοήθειας που μπορεί να έχουν στη Γάζα. Ο στολίσκος αρνήθηκε επειδή δεν ενδιαφέρεται για βοήθεια, αλλά για πρόκληση. Το Ισραηλινό Ναυτικό επικοινώνησε με τον στολίσκο Χαμάς-Σουμούντ και τους ζήτησε να αλλάξουν πορεία. Το Ισραήλ ενημέρωσε τον στολίσκο ότι πλησιάζει σε μια ενεργή ζώνη μάχης και παραβιάζει έναν νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό. Το Ισραήλ επανέλαβε την προσφορά του να μεταφέρει οποιαδήποτε βοήθεια ειρηνικά μέσω ασφαλών διαύλων στη Γάζα».

The sole purpose of the Hamas-Sumud flotilla is provocation. Israel, Italy, Greece, and the Latin Patriarchate of Jerusalem have all offered and continue to offer the flotilla a way to peacefully deliver any aid they might have to Gaza. The flotilla refused because they are not… pic.twitter.com/pLQj1FLIPA — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διεθνής στολίσκος ανακοίνωσε νωρίς το πρωί της Πέμπτης ότι συνεχίζει την πορεία του προς τον εμπόλεμο παλαιστινιακό θύλακα.

Αναχαιτίστηκε το πλοίο που επέβαινε η Γκρέτα Τούνμπεργκ

Ένα από τα πρώτα πλοία στα οποία επιβιβάστηκαν οι στρατιώτες μετέφερε την Γκρέτα Τούνμπεργκ, με το υπουργείο Εξωτερικών να μοιράζεται ένα βίντεο στο οποίο ένας Ισραηλινός στρατιώτης της παραδίδει τα προσωπικά της αντικείμενα μετά τη σύλληψή της.

«Ήδη αρκετά πλοία του στόλου της Χαμάς-Σουμούντ έχουν σταματήσει με ασφάλεια και οι επιβάτες τους μεταφέρονται σε ισραηλινό λιμάνι. Η Γκρέτα και οι φίλοι της είναι ασφαλείς και υγιείς», ανέφερε το υπουργείο.

Η Γαλλίδα πολιτικός Μαρί Μεσμέρ και η Γαλλοπαλαιστίνια ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν ανέφεραν ότι τα σκάφη τους επίσης παρεμποδίστηκαν. Ζωντανές μεταδόσεις έδειξαν ακτιβιστές να πετάνε τα κινητά τους στη θάλασσα μετά την επιβίβαση των στρατιωτών στο πλοίο.

Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port.

Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Τα πλοία αναχώρησαν από την Ισπανία πριν από ένα μήνα και μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και πάνω από 500 άτομα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, ορισμένοι από τους οποίους έχουν κατηγορηθεί από το Ισραήλ για σχέσεις με τη Χαμάς.

Το υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε ένα βίντεο με έναν υποπλοίαρχο να μιλάει μέσω ασυρμάτου στους ακτιβιστές, προειδοποιώντας τους ότι «πλησιάζουν σε ζώνη αποκλεισμού».

«Αν επιθυμείτε να παραδώσετε βοήθεια στη Γάζα, μπορείτε να το κάνετε μέσω των καθιερωμένων καναλιών. Παρακαλώ αλλάξτε την πορεία σας προς το λιμάνι του Ασντόντ, όπου η βοήθεια θα υποβληθεί σε έλεγχο ασφαλείας και στη συνέχεια θα μεταφερθεί στη Λωρίδα της Γάζας», είπε.

The sole purpose of the Hamas-Sumud flotilla is provocation. Israel, Italy, Greece, and the Latin Patriarchate of Jerusalem have all offered and continue to offer the flotilla a way to peacefully deliver any aid they might have to Gaza. The flotilla refused because they are not… pic.twitter.com/pLQj1FLIPA — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2025

Η έκκληση του υπουργείου να μεταφερθεί η βοήθεια στη Γάζα μέσω άλλων καναλιών βρήκε απήχηση σε άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, η οποία μαζί με την Ισπανία είχε στείλει ένα πολεμικό πλοίο να ακολουθήσει τη νηοπομπή για μέρος του ταξιδιού της, αλλά σταμάτησε καθώς πλησίαζαν στις ακτές της Γάζας.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι επιβεβαίωσε την ισραηλινή επέμβαση και δήλωσε στην κρατική τηλεόραση Rai ότι οι ακτιβιστές θα απελαθούν τις επόμενες ημέρες.

Είπε επίσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαάρ του είπε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είχαν λάβει εντολή «να μην χρησιμοποιήσουν βία».

Τα πλοία Sirius, Alma και Adara παρεμποδίστηκαν περίπου 70 ναυτικά μίλια (80 μίλια) από την ακτή της Γάζας, σύμφωνα με τους διοργανωτές που μοιράστηκαν τις θέσεις του στόλου, έχοντας εισέλθει αρκετά μίλια εντός της κηρυγμένης από το Ισραήλ ζώνης αποκλεισμού που εκτείνεται 150 ναυτικά μίλια από τη Γάζα, όπου το ναυτικό έχει σταματήσει στο παρελθόν πλοία που προσπαθούσαν να σπάσουν τον αποκλεισμό.

Η ομάδα ακτιβιστών, στην οποία συμμετέχουν ο εγγονός του Νέλσον Μαντέλα, Μάντλα Μαντέλα, η πρώην δήμαρχος της Βαρκελώνης Άντα Κολάου και αρκετοί Ευρωπαίοι νομοθέτες, δήλωσε ότι παραμένει αταλάντευτη στην αποστολή της να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Ο Γκρεγκ Στόκερ, ένας Αμερικανός βετεράνος που βρίσκεται στο Ohwayla, ένα από τα πλοία του στόλου, είπε ότι περίπου μια ντουζίνα πολεμικά πλοία με απενεργοποιημένους τους πομπούς τους το είχαν πλησιάσει. «Αυτή τη στιγμή καλούν τα σκάφη μας, μας λένε να σβήσουμε τις μηχανές μας και να περιμένουμε περαιτέρω οδηγίες, αλλιώς τα σκάφη μας θα κατασχεθούν και θα υποστούμε τις συνέπειες», είπε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram. Οι ισραηλινές Αρχές χρησιμοποίησαν κανόνια νερού εναντίον ορισμένων από τα σκάφη, σύμφωνα με τον Στόκερ και άλλους ακτιβιστές, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε.

Λίγο πριν οι στρατιώτες αρχίσουν να επιβιβάζονται στα πλοία, Παλαιστίνιοι τρομοκράτες εκτόξευσαν πέντε ρουκέτες από τη βόρεια Γάζα προς την Ασντόντ. Τέσσερις από τις ρουκέτες αναχαιτίστηκαν από τα αμυντικά συστήματα και μία προσγειώθηκε σε ανοιχτή περιοχή, σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Η ναυτική δύναμη αναχαίτισε τη νηοπομπή αφού οι διοργανωτές απέρριψαν τις εκκλήσεις να μεταφέρουν τη βοήθεια και δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν προς τη Γάζα, η οποία έχει καταστραφεί από τους σχεδόν δύο χρόνους συγκρούσεων που πυροδότησε η καταστροφική εισβολή της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ,

Το Ισραήλ απέκλεισε παρόμοιες προσπάθειες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Το Ισραήλ και η Αίγυπτος έχουν επιβάλει διάφορους βαθμούς αποκλεισμού στη Γάζα από τότε που η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς κατέλαβε την εξουσία από τις αντίπαλες παλαιστινιακές δυνάμεις το 2007 με ένα βίαιο πραξικόπημα.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι ήταν απαραίτητο να περιοριστεί η ικανότητα της Χαμάς να εισάγει λαθραία όπλα.

Τουρκία: Πρόκειται για πράξη τρομοκρατίας

Η Τουρκία από την πλευρά της, κατηγορεί το Ισραήλ για «πράξη τρομοκρατίας» όσον αφορά την αναχαίτιση του στολίσκου που κατευθυνόταν προς τη Γάζα.

«Η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων σε διεθνή ύδατα κατά του στόλου Global Sumud, ο οποίος μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στον λαό της Γάζας, αποτελεί τρομοκρατική ενέργεια που παραβιάζει σοβαρά το διεθνές δίκαιο και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή αθώων πολιτών», αναφέρει το υπουργείο σε δήλωσή του.