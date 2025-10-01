Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό προειδοποιεί τον στολίσκο για τη Γάζα να αλλάξει πορεία

Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό επικοινώνησε με τον στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα και τους ζήτησε να αλλάξουν πορεία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Συγκεκριμενά, το ναυτικό ενημέρωσε τον στολίσκο ότι πλησιάζει σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη και παραβιάζει τον νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό, ενώ επανέλαβε την πρότασή του να μεταφέρει οποιαδήποτε βοήθεια ειρηνικά μέσω ασφαλών διαύλων στη Γάζα, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε διαβεβαιώσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις του δεν θα χρησιμοποιήσουν βία εναντίον των ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα (Global Sumud Flotilla), δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι.

Από την πλευρά του, ο Ιταλός υπουργός Αμυνας, Γκουίντο Κροσέτο ανέφερε ότι οι επιβάτες του στολίσκου θα πρέπει να μεταφερθούν στο λιμάνι του Ασντόντ στο Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι τα σκάφη, τα οποία μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, έχουν φτάσει σε απόσταση μικρότερη των 120 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας, εντός της ζώνης που επιτηρεί το Ισραήλ.

Υπενξυμίζεται ότι ο στολίσκος της Global Sumud, που αποτελείται από περισσότερα από 47 πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν περίπου 500 επιβάτες, βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές στη Γάζα, με δηλωμένο στόχο να «σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα», δήλωσε την Τετάρτη αποφασισμένος να συνεχίσει το ταξίδι του παρά τις τις προειδοποιήσεις που αποδίδει του Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει ορισμένους βασικούς συμμετέχοντες της αποστολής ότι έχουν δεσμούς με τη Χαμάς. Παράλληλα, πολλά πλοία πλησιάζουν στον διεθνή στολίσκο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters δύο πρόσωπα που επιβαίνουν στα σκάφη.

Ο στολίσκος είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από τη Βαρκελώνη στις αρχές Σεπτεμβρίου, με επιβάτες γνωστές προσωπικότητες, όπως η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.