Δασμοί, νομισματικές πολιτικές, πληθωρισμός Ελλάδα και Ευρώπη επιπτώσεις

Μεικτή εικόνα καταγράφεται στην ελληνική οικονομία σε ό,τι αφορά τους δασμούς που επιβλήθηκαν από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2025 από την κυβέρνηση Τραμπ.

Στην πράξη, δημιούργησαν έντονες πιέσεις σε ένα τμήμα των ελληνικών εξαγωγών, με ορισμένα προϊόντα να καταγράφουν απώλειες εκατομμυρίων και άλλα είδη να δείχνουν μεγάλη ανθεκτικότητα.

Σημειώνεται ότι η αμερικανική αγορά αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς για τα ελληνικά προϊόντα, κατατάσσοντας τις ΗΠΑ στον πέμπτο μεγαλύτερο «πελάτη» της χώρας.

Η επίδραση των δασμών δεν ήταν ομοιόμορφη. Τα προϊόντα με ισχυρή παρουσία στην αμερικανική αγορά και υψηλή τιμολογιακή ευαισθησία επηρεάστηκαν περισσότερο, με τις ελιές, το ελαιόλαδο και τη φέτα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των απωλειών.

Παρά το δύσκολο περιβάλλον, ορισμένα προϊόντα όχι μόνο άντεξαν, αλλά κατέγραψαν και αύξηση εξαγωγών.

Για παράδειγμα, η κομπόστα ροδάκινο αποδείχθηκε ένας από τους μεγάλους κερδισμένους, καταγράφοντας άνοδο 3,5 εκατ. ευρώ στο διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2025.

Η πορεία αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική του κλάδου της ελληνικής κονσερβοποιίας, ο οποίος επωφελείται από δύο σημαντικούς παράγοντες, και συγκεκριμένα τη μείωση της αμερικανικής παραγωγής και το χαμηλότερο κόστος παραγωγής στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Δεδομένου ότι περίπου το 20% της ελληνικής παραγωγής κατευθύνεται στις ΗΠΑ, το προϊόν απέδειξε ότι μπορεί να διατηρήσει ισχυρή θέση ακόμη και σε ένα περιβάλλον δασμών. Αυτό αποτελεί πολύτιμη ένδειξη για τη στρατηγική του κλάδου, που βλέπει σημαντικές προοπτικές ενίσχυσης των πωλήσεων του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Πτωτικά ο πληθωρισμός

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, στην Ελλάδα φαίνεται ότι παρουσιάζει αποκλιμάκωση τον Οκτώβριο του 2025, όμως παρ΄ότι ο ρυθμός είναι πτωτικός παραμένει υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Η Τράπεζα της Ελλάδος προβλέπει ότι ο εναρμονισμένος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,1% για το 2025, στο 2,6% για το 2006.

Ο αποπληθωρισμός τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2025 οφείλεται, κυρίως, στον τομέα των υπηρεσιών και ειδικότερα στις εξελίξεις στο κόστος της διαμονής σε καταλύματα. Μάλιστα, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα υποχώρησε κάτω από τα επίπεδα της Ευρωζώνης.

Όπως επισημαίνει η ανάλυση Inflation Monitor της ΤτΕ, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός υποχώρησε τον Οκτώβριο στο 1,6%, από 1,8% που ήταν τον Σεπτέμβριο, λόγω της υποχώρησης του δείκτη τιμών στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά και τις υπηρεσίες.

Ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε σημαντικά, στο 1,9% τον Οκτώβριο από 2,6% τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα να πέσει σε επίπεδα χαμηλότερα από τον αντίστοιχο δείκτη της Ευρωζώνης, έπειτα από 16 μήνες.

Ο πληθωρισμός στον τομέα της ενέργειας ταλαντεύεται τους πρώτους 10 μήνες του 2025 και κινείται κατά μέσο όρο στο -0,8%.

Όπως σημειώνει η ΤτΕ, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη υποχώρησε στο 2,1% τον Οκτώβριο, από 2,2% τον Σεπτέμβριο, καθώς η μείωση του ρυθμού των τιμών των μη επεξεργασμένων και επεξεργασμένων τροφίμων, των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών και της ενέργειας αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση του πληθωρισμού των υπηρεσιών.

Η αύξηση της μισθολογικής δαπάνης ανά εργαζόμενο έχει μετριαστεί στις κύριες χώρες της Ευρωζώνης και στην Ελλάδα. Το ποσοστό ανεργίας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

Στον τομέα της ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν ήπια ανάκαμψη μετά από σημαντικές διακυμάνσεις, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν λόγω της χαμηλής ζήτησης και της σταθερής προσφοράς LNG.