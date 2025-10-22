Coca Cola HBC: Πώς «είδαν» Citi και Jefferies τη συμφωνία των $2,6 δισ. για την CCBA

Στον απόηχο της μεγάλης συμφωνίας των 2,6 δισ. δολαρίων που ανακοίνωσε η Coca Cola HBC, για την εξαγορά του 75% της Coca Cola Beverages Africa (CCBA) από την The Coca-Cola Company (TCCC) και τη Gutsche Family Investments, η Citi και οι Jefferies προχώρησαν στο δικό τους «ταμείο» για το πως το deal επηρεάζει την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Υπενθυμίζεται πως η Coca Cola HBC, η οποία δραστηριοποιείται στη Νιγηρία και την Αίγυπτο, θα αγοράσει το 75% της CCBA με έδρα το Γιοχάνεσμπουργκ, προσθέτοντας 14 αφρικανικές αγορές στο χαρτοφυλάκιό της και αντιπροσωπεύοντας τα δύο τρίτα του συνολικού όγκου του συστήματος Coca Cola στην ήπειρο, καλύπτοντας περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της.

Επιπλέον, υπάρχει συμφωνία προαίρεσης που επιτρέπει στην Coca Cola HBC να αγοράσει, ή στην TCCC να πουλήσει, το υπόλοιπο 25% των μετοχών της CCBA που εξακολουθεί να ανήκει στην TCCC μετά την ολοκλήρωση του deal, ενώ η Coca Cola HBCπρογραμματίζει δευτερεύουσα εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ έως το τέλος του 2026

Οι αναλυτές της Citi διατηρούν neutral στάση για τη μετοχή της Coca Cola HBC,με τιμή-στόχο τις 4.000 πένες ανά μετοχή.

Ο οίκος υποστηρίζει πως το τίμημα , είναι «λογικό», αλλά τονίζει ότι τα οφέλη δεν είναι χωρίς κινδύνους. Η Citi αναφέρει πως η προειδοποιεί ότι η αυξημένη παρουσία στην Αφρική συνεπάγεται μεγαλύτερη μεταβλητότητα, καθώς τα EBITDA της CCBA παρέμειναν στάσιμα παρά την αύξηση εσόδων +12,6% σε τρία χρόνια.

Η ανάλυση υποστηρίζει ακόμα πως η χρηματοδότηση θα προέλθει από νέο δανεισμό, ανεβάζοντας τη μόχλευση στο άνω όριο του στόχου 1,5-2,0 φορές τον δείκτη του καθαρού δανεισμού προς τα κέρδη EBITDA ως αποτέλεσμα.

Από την πλευρά της, η Jefferies διατηρεί κι αυτή τη σύσταση μετοχής της Coca Cola HBC, σε buy στάση, με τιμή-στόχο τις 4.400 πένες ανά μετοχή.

Το deal θα αυξήσει τα κέρδη ανά μετοχή (EPS accretive) στην από το πρώτο οικονομικό έτος μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η οργανική αύξηση εσόδων και EBIT αναμένεται να κινηθεί στο άνω άκρο των στόχων 6-8% και 7-11% αντίστοιχα για το 2025. Η αποτίμηση της μετοχής τοποθετείται στις 15,8 φορές τα κέρδη 2026, έναντι 17,1 φορές για τον ευρωπαϊκό δείκτη Staples.

Ο οίκος χαρακτηρίζει το τίμημα ελκυστικό (10 φορές τον δείκτη EV/EBITDA) για αναδυόμενη αγορά και υπογραμμίζει ότι η CCH διαθέτει εμπειρία 75 ετών στη Νιγηρία, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο ενσωμάτωσης.