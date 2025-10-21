Zoran Bogdanovic (Coca-Cola HBC): Τι σηματοδοτεί το mega deal στην Αφρική

Οι προοπτικές ανάπτυξης είναι τεράστιες τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic στους αναλυτές, έπειτα από την ανακοίνωση που πραγματοποίησε η Coca-Cola HBC για μια από τις μεγαλύτερες κινήσεις εξαγοράς στην ιστορία της. Ο λόγος για την απόκτηση του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) έναντι 2,6 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία, που ενοποιεί δύο από τους ισχυρότερους εμφιαλωτές του συστήματος Coca-Cola στην Αφρική, αναμένεται να δημιουργήσει έναν παγκόσμιο κολοσσό ποτών με pro forma πωλήσεις 4 δισεκατομμυρίων κιβωτίων, έσοδα 14,1 δισ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη (EBIT) 1,4 δισ. ευρώ για το 2024. Σημειωτέον, ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και δικαίωμα εξαγοράς του υπολοίπου 25%, ανοίγοντας τον δρόμο για πλήρη ιδιοκτησία έως το τέλος του 2026.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic τόνισε ότι με την εξαγορά, η Coca-Cola HBC ενισχύει καθοριστικά την παρουσία της στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά του κόσμου, αποκτώντας πρόσβαση σε 14 αφρικανικές χώρες και σε μια καταναλωτική βάση με εκρηκτικές δημογραφικές προοπτικές. «Είμαστε ενθουσιασμένοι για τις προοπτικές που ανοίγονται, ενώ θα συνεχίσουμε την ανάπτυξη μας πάντα με οδηγό την βιωσιμότητα σε μια αγορά που αναμένεται ο πληθυσμός της να αυξηθεί κατά 2% έως το 2050», σημείωσε ο κ. Bogdanovic στην παρουσίαση του deal στους αναλυτές και πρόσθεσε ότι η κίνηση αυτή δημιουργεί αξία για τους μετόχους. Τόνισε δε, ότι «μετά την εξαγορά, η Coca-Cola HBC καθίσταται ο δεύτερος μεγαλύτερος συνεργάτης εμφιάλωσης της Coca-Cola παγκοσμίως, μετά την Coca-Cola FEMSA της Λατινικής Αμερικής, ενισχύοντας τη θέση της ως παγκόσμιος ηγέτης στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών».

Τι προβλέπει η συμφωνία

Η συμφωνία προβλέπει την εξαγορά του 75% της CCBA από την The Coca-Cola Company (TCCC) και την Gutsche Family Investments (GFI), έναντι συνδυασμένης τιμής αγοράς 2,6 δισ. δολαρίων, αποτιμώντας τη συνολική αξία της CCBA στα 3,4 δισ. δολάρια. Η Coca-Cola HBC θα χρηματοδοτήσει τη συναλλαγή με συνδυασμό νέας δανειακής γραμμής και έκδοσης μετοχών προς την GFI, η οποία θα κατέχει περίπου το 5,47% του διευρυμένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση.

Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης δικαίωμα προαίρεσης για το υπόλοιπο 25% των μετοχών της CCBA, που εξακολουθεί να κατέχει η The Coca-Cola Company, δίνοντας τη δυνατότητα στην HBC να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται έως το τέλος του 2026, υπό την έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών και των μετόχων της HBC.

Η Αφρική στο επίκεντρο της ανάπτυξης

Η CCBA δραστηριοποιείται σε 14 χώρες, μεταξύ των οποίων η Νότια Αφρική, η Κένυα, η Ζάμπια, η Μοζαμβίκη και η Ουγκάντα, καλύπτοντας σχεδόν το 40% του όγκου πωλήσεων του συστήματος Coca-Cola στην ήπειρο. Μετά την ολοκλήρωση, η Coca-Cola HBC θα είναι παρούσα σε 16 αφρικανικές αγορές (συμπεριλαμβανομένων Νιγηρίας και Αιγύπτου), αντιπροσωπεύοντας τα δύο τρίτα των συνολικών πωλήσεων Coca-Cola στην Αφρική και καλύπτοντας πάνω από το μισό του πληθυσμού της ηπείρου.

Η Αφρική θεωρείται η νέα «μηχανή ανάπτυξης» για την Coca-Cola HBC. Με πληθυσμό που αναμένεται να διπλασιαστεί ως το 2050 και με περισσότερο από το 60% του να είναι κάτω των 30 ετών, οι δημογραφικές και οικονομικές προοπτικές της ηπείρου δημιουργούν τεράστιες ευκαιρίες για αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ποτών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC, Zoran Bogdanovic, τόνισε: «Η Αφρική είναι μια συναρπαστική αγορά με τεράστιες προοπτικές. Με την εξαγορά της CCBA αποκτούμε κλίμακα, γεωγραφική διαφοροποίηση και πρόσβαση σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη καταναλωτική βάση. Πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία θα δημιουργήσει μακροπρόθεσμη αξία για όλους τους μετόχους και τις τοπικές κοινότητες.»

Σε ερώτηση για την αγορά στην Νότια Αφρική ο κ. Bogdanovic επισήμανε ότι υπάρχουν πολλές προοπτικές για βελτίωση του portfolio εκεί και είπε γενικότερα ότι «Η εμπειρία μας από την Νιγηρία και την Αιθιοπία θα είναι ο οδηγός μας και για τις υπόλοιπες αγορές».

Να υπενθυμίσουμε ότι η συνένωση των δύο εταιρειών δημιουργεί μια επιχειρηματική δύναμη που θα εξυπηρετεί περισσότερα από 800 εκατομμύρια καταναλωτές σε 43 αγορές, με συνδυασμένο ετήσιο κύκλο εργασιών 14,1 δισ. ευρώ και 47.000 εργαζομένους.

Η στρατηγική πίσω από το deal

Η εξαγορά θεωρείται στρατηγικά κομβική για την Coca-Cola HBC, καθώς όπως είπε και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Anastassis G. David, «Η εξαγορά της CCBA ενισχύει τη μακρόχρονη παρουσία μας στην Αφρική και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία αξίας σε όλες τις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε».

Αναφορικά με τα οικονομικά μεγέθη είπε στους αναλυτές ο κ. David ότι το για το τρίτο τρίμηνο του 2025, ο όμιλος κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 5% και αύξηση όγκου πωλήσεων κατά 1,1%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις για το σύνολο του έτους. Το έσοδο ανά κιβώτιο αυξήθηκε κατά 3,8%, χάρη σε στοχευμένες εμπορικές πρωτοβουλίες. «Το 4ο τρίμηνο αναμένεται ακόμα πιο δυναμικό και το guidance του 2025 μπορεί να ανέβει», σημείωσε ο κ. David.

Οικονομική ενίσχυση και προσδοκίες για κερδοφορία

Από χρηματοοικονομικής πλευράς, η εξαγορά αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα κέρδη ανά μετοχή (EPS) από το πρώτο πλήρες έτος μετά την ολοκλήρωσή της, με αύξηση χαμηλής μονοψήφιας τάξης. Η μόχλευση του ομίλου θα κινηθεί προς το ανώτατο όριο του στόχου (1,5-2 φορές καθαρό χρέος προς EBITDA), χωρίς ωστόσο να επηρεάσει την επενδυτική βαθμίδα αξιολόγησής του.

Ο κ. David, εξήγησε ότι η HBC ακυρώνει το τρέχον πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, ώστε να διοχετεύσει τους διαθέσιμους πόρους στην επιτυχή ολοκλήρωση και ενσωμάτωση της CCBA. Στόχος είναι η σταδιακή απορρόφηση των δανειακών υποχρεώσεων μέσω έκδοσης μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων χρεωστικών τίτλων.

Χρηματιστηριακές προεκτάσεις: Στόχος το Γιοχάνεσμπουργκ

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Coca-Cola HBC προτίθεται να προχωρήσει σε δευτερογενή εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ (JSE), κίνηση που σηματοδοτεί τη δέσμευσή της στη Νότια Αφρική και ενισχύει τη διασύνδεσή της με την αφρικανική ήπειρο.

Η εισαγωγή στο JSE αναμένεται να προσελκύσει θεσμικούς επενδυτές από την περιοχή και να αυξήσει τη ρευστότητα της μετοχής, η οποία ήδη διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και στην Αθήνα. Αναλυτές εκτιμούν ότι η HBC επιδιώκει έτσι να ενισχύσει την εικόνα της ως πολυηπειρωτικού ηγέτη, με ενεργή παρουσία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Η βιωσιμότητα στο DNA της εταιρείας

Ο κ. Bogdanovic επεσήμανε ότι η Coca-Cola HBC σκοπεύει να μεταφέρει τις βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας και στις νέες αγορές. Η εταιρεία είναι ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας Διαχείρισης Υδάτων στην Αφρική, επενδύοντας σχεδόν 25 εκατομμύρια δολάρια έως το 2030 για τη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης σε 20 χώρες.

Παράλληλα, δεσμεύεται να ενισχύσει τη τοπική παραγωγή και διανομή, να συνεργάζεται με εγχώριους προμηθευτές και να επενδύει στην ανάπτυξη τοπικού ταλέντου. Σύμφωνα με τον κ. Bogdanovic η HBC σχεδιάζει προγράμματα κατάρτισης νέων στελεχών στις αφρικανικές θυγατρικές, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλάνου ενδυνάμωσης των τοπικών κοινωνιών.