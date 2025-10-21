Coca-Cola HBC: Εξαγόρασε το 75% της Coca-Cola Beverages Africa για 2,6 δισ. δολάρια

Η Coca-Cola HBC ανακοίνωσε την Τρίτη πως κατέληξε σε οριστική συμφωνία για την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa, έναντι 2,6 δισ. δολαρίων, δημιουργώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο εταίρο εμφιάλωσης αναψυκτικών παγκοσμίως σε όγκο.

Η Coca-Cola HBC, η οποία δραστηριοποιείται στη Νιγηρία και την Αίγυπτο, θα αγοράσει το 75% της CCBA με έδρα το Γιοχάνεσμπουργκ, προσθέτοντας 14 αφρικανικές αγορές στο χαρτοφυλάκιό της και αντιπροσωπεύοντας τα δύο τρίτα του συνολικού όγκου του συστήματος Coca-Cola στην ήπειρο, καλύπτοντας περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Coca-Cola HBC AG («Coca-Cola HBC») ανακοινώνει ότι έχει συνάψει οριστική συμφωνία πώλησης και αγοράς για την απόκτηση του 75% των μετοχών της Coca-Cola Beverages Africa Pty Ltd («CCBA») από την The Coca-Cola Company («The Coca-Cola Company» ή «TCCC») και την Gutsche Family Investments Pty Ltd («GFI») έναντι συνολικού τιμήματος 2,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (συνολικά, η «Εξαγορά»), το οποίο αντιστοιχεί σε αξία ιδίων κεφαλαίων 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για το 100% της CCBA.

Η Απόκτηση χρηματοδοτείται μέσω μιας νέας ενδιάμεσης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης για την κάλυψη του τιμήματος σε μετρητά και των μετοχών της Coca-Cola HBC που εκδόθηκαν στην GFI και αντιπροσωπεύουν το 5,47% του διευρυμένου εκδοθέντος και κυκλοφορούντος μετοχικού κεφαλαίου της Coca-Cola HBC.

Επιπλέον, η Coca-Cola HBC και η TCCC συμφώνησαν να συνάψουν μια συμφωνία προαίρεσης που επιτρέπει στην Coca-Cola HBC να αγοράσει, ή στην TCCC να πουλήσει, το υπόλοιπο 25% των μετοχών της CCBA που εξακολουθεί να ανήκει στην TCCC μετά την Ολοκλήρωση.

Οικονομικά αποτελέσματα

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοίνωσε και τα οικονομικά αποτελέσματα της για το 9μηνο του 2025, τα οποία έχουν ως εξής:

Βασικά σημεία επιδόσεων

Αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 5,0%, συμβάλλοντας σε ισχυρή συνολική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 8,1% στους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Αύξηση του όγκου πωλήσεων σε οργανική βάση κατά 1,1%, οφειλόμενη κυρίως στα ανθρακούχα αναψυκτικά και στα ποτά ενέργειας.

Αύξηση των οργανικών εσόδων ανά κιβώτιο κατά 3,8%, ως αποτέλεσμα των στοχευμένων πρωτοβουλιών διαχείρισης αύξησης των εσόδων και των χαμηλότερων επιπέδων πληθωρισμού.

Aύξηση του μεριδίου αγοράς σε αξία στα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά κατά 80 μονάδες βάσης στους πρώτους εννέα μήνες του έτους.

Αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση και στους τρεις τομείς δραστηριότητάς μας, παρά τις διαφορετικές συνθήκες του καταναλωτικού περιβάλλοντος μεταξύ των αγορών και τις λιγότερο ευνοϊκές καιρικές συνθήκες.

Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σε οργανική βάση αυξήθηκαν κατά 1,2%, με αύξηση των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο, ενώ ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά 1,0%.

Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 4,8% σε οργανική βάση, λόγω της διεύρυνσης των εσόδων ανά κιβώτιο και της αύξησης του όγκου πωλήσεων.

Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 7,9% σε οργανική βάση λόγω της διεύρυνσης των εσόδων ανά κιβώτιο και της αύξησης του όγκου πωλήσεων κατά 2,0%, κυρίως λόγω των ισχυρών επιδόσεων σε Νιγηρία και Αίγυπτο.

Περαιτέρω επενδύσεις στις στρατηγικές μας προτεραιότητες

Επιτυχής υλοποίηση της καμπάνιας «Share a Coke» κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η οποία υποστηρίχθηκε από εξατομικευμένες εμπειρίες για καταναλωτές και πελάτες σε όλες τις αγορές.

Κυκλοφορία της νέας έκδοσης Monster με τον Lando Norris σε 16 αγορές.

Ισχυρή αύξηση των πωλήσεων του καφέ στο κανάλι της εκτός σπιτιού κατανάλωσης, τόσο του Costa Coffee όσο και του Caffè Vergnano, στα πλαίσια υλοποίησης της στρατηγικής μας απόφασης για εστίαση στο συγκεκριμένο κανάλι.

Κυκλοφορία των snacks Bambi στη Νιγηρία τον Οκτώβριο, με ένα εξειδικευμένο πλάνο ειδικά προσαρμοσμένο στην τοπική αγορά.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε:

«Η συνεχής πρόοδός μας αποτυπώνεται σε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο, οδηγώντας σε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 8,1% στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Η επίδοση αυτή αναδεικνύει τη δύναμη του χαρτοφυλακίου μας και την ικανότητά μας να επιτυγχάνουμε αύξηση του όγκου πωλήσεων, των εσόδων ανά κιβώτιο και του μεριδίου αγοράς μας ακόμη και εν μέσω διαφορετικών καταναλωτικών συνθηκών μεταξύ των αγορών μας.

Καθώς προχωρούμε προς το τελευταίο τρίμηνο του έτους, η εστίασή μας στην επίτευξη σταθερής ανάπτυξης παραμένει ξεκάθαρη. Χάρη στο ισχυρό χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης, στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, στην αφοσίωση των ομάδων μας και στην ευρεία γεωγραφική μας παρουσία, είμαστε καλά προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε τη συνεχιζόμενη μακροοικονομική και γεωπολιτική αβεβαιότητα. Έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας, επιβεβαιώνουμε εκ νέου τις χρηματοοικονομικές μας κατευθύνσεις για το έτος που διανύουμε.

Είμαστε επίσης περήφανοι να ανακοινώσουμε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Coca-Cola Beverages Africa, που συνοδεύεται από το πλαίσιο για την εξαγορά και του υπολοίπου ποσοστού. Με τις ευρωπαϊκές μας αγορές και την επικείμενη επέκτασή μας στην Αφρική, διαμορφώνεται μία νέα, ισχυρή βάση για ανάπτυξη και δημιουργία αξίας. Ευχαριστούμε όλες τις ομάδες μας για τη συνεχιζόμενή τους προσπάθεια και αφοσίωση, καθώς και την The Coca-Cola Company και την οικογένεια Gutsche για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν.»

Επιχειρηματικές προοπτικές

Καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, εν μέσω διαφορετικών συνθηκών αγοράς. Παρότι αναμένουμε ότι το ευρύτερο μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον θα συνεχίσει να εμφανίζει προκλήσεις και να είναι απρόβλεπτο, έχουμε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας 24/7 κατανάλωσης, στις εξειδικευμένες δυνατότητές μας, στους ανθρώπους μας και στις ευκαιρίες ανάπτυξης στις διαφορετικές αγορές μας.

Επιβεβαιώνουμε τις χρηματοοικονομικές μας κατευθύνσεις για το 2025:

Aύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση στο ανώτερο όριο του εύρους 6% έως 8%.

Aύξηση των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση στο ανώτερο όριο του εύρους 7% έως 11%.

Τεχνική ανάλυση

Επικαιροποιήσαμε ορισμένα σημεία της τεχνικής μας ανάλυσης για το 2025, ως εξής:

Συναλλαγματικές ισοτιμίες: Αναμένουμε ότι η θετική επίδραση στα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη, από συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του Ομίλου θα ανέλθει στα επίπεδα των €5-15 εκατ. (προηγουμένως αρνητική επίδραση €0-10 εκατ.).

Έξοδα αναδιάρθρωσης: Δεν αναμένουμε να προκύψουν σημαντικά έξοδα αναδιάρθρωσης (χωρίς μεταβολή).

Φόροι: Αναμένουμε ότι ο συγκρίσιμος πραγματικός φορολογικός συντελεστής θα διαμορφωθεί στο εύρος

26% - 28% (χωρίς μεταβολή).

Χρηματοοικονομικά έξοδα: Αναμένουμε ότι τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα θα ανέλθουν περίπου σε

€10 - 20 εκατ. (προηγουμένως €15 - 25 εκατ.).

Περίμετρος ενοποίησης: Αναμένουμε μικρή θετική επίδραση από την ενοποίηση της BDS Vending στην Ιρλανδία από τις 28 Φεβρουαρίου 2025 (χωρίς μεταβολή).

Αναπτυγμένες αγορές

Στην Ελλάδα, ο όγκος πωλήσεων μειώθηκε κατά χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, έναντι υψηλής συγκριτικής βάσης. Στα ανθρακούχα αναψυκτικά σημειώθηκε χαμηλή μονοψήφια μείωση, παρά τη χαμηλή διψήφια αύξηση της Coke Zero και την ανάπτυξη που κατέγραψε η Sprite. Τα ποτά ενέργειας σημείωσαν ισχυρή διψήφια αύξηση και ο καφές σημείωσε χαμηλή μονοψήφια αύξηση. Τα μη ανθρακούχα αναψυκτικά σημείωσαν χαμηλή μονοψήφια μείωση, ωστόσο τα ποτά για αθλούμενους συνέχισαν να καταγράφουν ισχυρή ανάπτυξη.