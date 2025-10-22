Τα οικονομικά αποτελέσματα της Coca-Cola ξεπέρασαν τις προσδοκίες της Wall Street την Τρίτη, αλλά παράλληλα αποκάλυψαν το story της χαμηλής ζήτησης – ιδίως στην Αμερική και την Ασία – υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές παγκοσμίως.

Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αναψυκτικών στον κόσμο ανακοίνωσε ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% στα 12,5 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, χάρη στις υψηλότερες τιμές και τις ισχυρές πωλήσεις της Coca-Cola Zero Sugar, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 14%.

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 3,7 δισ. δολάρια, σημειώνοντας απότομη αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε 82 σεντς, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ωστόσο, τα σημάδια της πίεσης στους καταναλωτές παραμένουν.

Ο όγκος των πωλήσεων ανά μονάδα, ένας δείκτης που παρακολουθείται στενά ως μέτρο της υποκείμενης ζήτησης, αυξήθηκε μόλις 1% σε ετήσια βάση, με σταθερούς όγκους στη Βόρεια και Λατινική Αμερική και μείωση στην Ασία-Ειρηνικό.

Παρά τη χαμηλή ζήτηση, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% σε 12,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών. Τα οργανικά έσοδα, τα οποία δεν επηρεάζονται από τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις και τις αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο, αυξήθηκαν κατά 6%, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών και του συνδυασμού προϊόντων.

Στελέχη της εταιρείας έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι το αναψυκτικό πωλεί λιγότερα ποτά σε καταναλωτές με χαμηλότερο εισόδημα στις ΗΠΑ, αλλά προσπαθεί να τους προσελκύσει με πιο προσιτά προϊόντα.

Ταυτόχρονα, οι σειρές προϊόντων υψηλότερης τιμής Fairlife dairy και Topo Chico sparkling water συνέβαλαν στην αύξηση των εσόδων, υπογραμμίζοντας το χάσμα μεταξύ των καταναλωτών που προσέχουν το προϋπολογισμό τους και εκείνων που εξακολουθούν να προτιμούν προϊόντα υψηλότερης ποιότητας.

Η Coca-Cola επιβεβαίωσε τις προβλέψεις της για το 2025, προβλέποντας οργανική αύξηση των εσόδων κατά 5%-6%. Η μετοχή της αυξήθηκε κατά περίπου 3% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης.