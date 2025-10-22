Κυρ. Μητσοτάκης: Το μήνυμα στον Δένδια, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και η στρατηγική έως τις εκλογές

Θέτοντας ένα σαφές πλαίσιο για τη στρατηγική και τις επιδιώξεις του στον εναπομείναντα χρόνο της τετραετίας, αλλά και την πολιτική στόχευση στις επόμενες εκλογές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω της συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, επέλεξε να απευθυνθεί πολλαπλώς στους πολίτες, την αντιπολίτευση, αλλά και το εσωτερικό του κόμματός του.

Με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη να δημιουργεί νέες συνθήκες πόλωσης στο πολιτικό σκηνικό και ταυτόχρονα να αφήνει μετέωρη την “συστράτευση” όλων των εμπλεκομένων στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ο κ. Μητσοτάκης, αφού έκανε λόγο για “μια ρύθμιση η οποία εμπεδώνει απλά την κανονικότητα”, αναφέρθηκε με απόλυτο τρόπο στον Υπουργό Άμυνας, η απουσία του οποίου από την χθεσινή συνεδρίαση και η δήλωσή του σχολιάστηκαν ποικιλοτρόπως.

“Ο υπουργός Άμυνας, με τον οποίο είχα επικοινωνήσει προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο της διάταξης. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα πια περνάει στο υπουργείο”, απάντησε σε όσα ακούγονται περί αποστάσεων του Υπουργού Άμυνας.

Με αφορμή το θέμα του Άγνωστο Στρατιώτη, ο κ. Μητσοτάκης προσέδωσε και ιδεολογικο-πολιτικά χαρακτηριστικά στην εν εξελίξει αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Απορρίπτοντας όπως είπε τις διχαστικές λογικές, σημείωσε ότι “από την αριστερά δεν περίμενα κάτι διαφορετικό”, κάνοντας λόγο για προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού που δεν ξεκίνησε από τους γονείς των θυμάτων, αλλά “από συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους οι οποίοι εργαλειοποίησαν γονείς για να πετύχουν μια γενικότερη κατάσταση αναταραχής”.

Κατηγόρησε, μάλιστα, τον πολιτικό χώρο της αριστεράς ότι στο παρελθόν οικειοποιήθηκε “τον δημόσιο χώρο θεωρώντας ότι ο νόμος ο δικός τους είχε κάποιου είδους ιδεολογική υπεροχή έναντι των νόμων του κράτους”, φέρνοντας ως παράδειγμα τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Στο “στόχαστρο” του πρωθυπουργού βρέθηκαν, ωστόσο, ο Κυριάκος Βελόπουλος, για τον οποίο ο κ. Μητσοτάκης διερωτήθηκε “πού ήταν χθες;” και κυρίως το ΠΑΣΟΚ. Αναδεικνύοντας για μια ακόμη φορά τη διαφορετική στάση της Χαριλάου Τρικούπη σήμερα από το πρόσφατο παρελθόν και την εποχή του “Μένουμε Ευρώπη”, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι “σήμερα παίρνει αποστάσεις, προσπαθεί να πατήσει σε δύο βάρκες, και γίνεται παρακολούθημα της κ. Κωνσταντοπούλου”.

Σε αντιδιαστολή, περιέγραψε την δική του επιλογή, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες δεν έφεραν μόνο τη ΝΔ στην εξουσία, αλλά το έκαναν δύο φορές με ποσοστά άνω του 40%. “Ακούω την απαίτηση να τρέξουμε πιο γρήγορα και να κάνουμε την Ελλάδα, Ευρώπη παντού” είπε και δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του τόνισε σε προσωπικό τόνο “θα αξιοποιήσω πλήρως τους 18 μήνες μέχρι τις εκλογές του 2027 για να επιταχύνουμε το πρόγραμμά μας”. Με δεδομένες αντιδράσεις, που η κυβέρνηση συναντά, ιδίως το τελευταίο διάστημα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε σαφές ότι δεν πρόκειται αυτές να αναστείλουν αποφάσεις, που έχουν ληφθεί. “Θα θέλαμε να πάμε πιο γρήγορα, ναι; Έχουμε αντιστάσεις; Ναι. Δεν θα πάω να χτυπήσω το κεφάλι μου στον τοίχο αλλά θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας” σημείωσε, συμπληρώνοντας ότι “η πολιτική περνάει μέσα από συγκρούσεις. Δεν είναι εύκολο να είμαι το αλεξικέραυνο όσων διαφωνούν με την κυβέρνηση αλλά αυτός είναι ο ρόλος μου και δεν θα κάνω πίσω”.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναφέρει και το διακύβευμα του εκσυγχρονισμού και της προσαρμογής της χώρας με την ευρωπαϊκή κανονικότητα, αναδεικνύοντας το σε επίδικο της πολιτικής σύγκρουσης, που θα ακολουθήσει μέχρι την ώρα των εκλογών, επιμένοντας ότι διαθέτει την πολιτική νομιμοποίηση για όσα πράττει και παραπέμποντας στο πρόγραμμα της ΝΔ με το οποίο εξελέγη. Επέμεινε ότι η χώρα έχει σταθερή κυβέρνηση, σε αντίθεση με το σκηνικό που καταγράφεται σε χώρες, όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και στη Γερμανία, υπογραμμίζοντας ότι η ΝΔ προηγείται με υπερδιπλάσιο ποσοστό του δεύτερου κόμματος στις δημοσκοπήσεις και εντοπίζοντας το όποιο πρόβλημα στη λειτουργία της αντιπολίτευσης.

Προσδιορίζοντας για μια ακόμη φορά τις εκλογές στο τέλος της τετραετίας, την άνοιξη του 2027, ο πρωθυπουργός απέρριψε εκ νέου τα σενάρια και τις εισηγήσεις περί οποιασδήποτε αλλαγής στον εκλογικό νόμο, συμπεριλαμβανομένου και του ορίου εισόδου στη Βουλή και προχωρώντας ακόμη ένα βήμα υποστήριξε ότι “δεν υπάρχει για τη ΝΔ στρατηγική διπλών εκλογών” δηλώνοντας ότι επιδιώκει την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Ο ίδιος έθεσε ως ένα από τα διλήμματα που θα τεθούν στους πολίτες και το ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση θα αναλάβει την εκπροσώπηση της χώρας, όταν το δεύτερο εξάμηνο του 2027 θα έχει την προεδρία της ΕΕ, υπενθυμίζοντας με νόημα “ξέρω πως μας κοίταζαν στους διαδρόμους των Βρυξελλών όταν ανέλαβα”, εννοώντας μετά την διακυβέρνηση 2015-2019 των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Την ώρα, που το πολιτικό σκηνικό τελεί εν αναμονή της δημιουργίας τουλάχιστον ενός νέου κόμματος, αυτό του Αλέξη Τσίπρα, με τις όποιες ανακατατάξεις μπορεί να επιφέρει στον χώρο της αντιπολίτευσης και δη της κεντροαριστεράς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε θεσμικά για το ποιος τελικά θα είναι ο αντίπαλός του στις επόμενες εθνικές εκλογές. “Αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτός είναι ο αντίπαλός μου”, είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας, ωστόσο, την παραίτηση Τσίπρα από τη βουλευτική ιδιότητα, “ο κ. Τσίπρας παραιτήθηκε από τη Βουλή, μου έκανε εντύπωση αυτό, χθες θα μπορούσε να συμμετέχει και να μιλήσει αντί να κάνει αναρτήσεις”.

Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από επίπεδο πολιτικού διαλόγου, σημειώνοντας τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης. “Την εποχή της ατάκας, του τουίτερ, που όλα πρέπει να χωρέσουν σε 140 χαρακτήρες, ο πολιτικός διάλογος δυσκολεύεται να ακουστεί, το βλέπουμε και στη Βουλή”, είπε χαρακτηριστικά, λέγοντας, μάλιστα, ότι αν το 2023 ο νόμος της ενισχυμένης αναλογικής είχε εφαρμοστεί στα ποσοστά της πρώτης Κυριακής, τότε θα είχε προκύψει πεντακομματική Βουλή.

Ο πρωθυπουργός ιεράρχησε ως σημαντικότερο θέμα για την κυβέρνηση την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση, επισημαίνοντας το γεγονός ότι οι πολίτες δυσκολεύονται, έκανε λόγο για συσσωρευμένη αύξηση τιμών μετά την πανδημία και παρέπεμψε στα μέτρα, που θα αρχίσουν να υλοποιούνται από το Νοέμβριο, όπως η επιστροφή ενός ενοικίου και τη νέα χρονιά, με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας, που θα οδηγήσει σε αυξήσεις εισοδημάτων.

Σχολιάζοντας τα δύο θέματα, που έχουν προκαλέσει και το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος για την κυβέρνηση, την τραγωδία των Τεμπών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε για την τραγωδία των Τεμπών την κατάρριψη των κατηγοριών περί συγκάλυψης, επεσήμανε ότι “όσοι ρίχνουν νερό στο μύλο της αμφισβήτησης της δικαιοσύνης θα το βρουν μπροστά τους”, ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι “ο γόρδιος δεσμός κόπηκε”, παραδεχόμενος τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και ζητώντας κατανόηση, καθώς όπως είπε ο κίνδυνος να τεθούν εν αμφιβόλω συνολικά οι πληρωμές από την Ευρώπη είναι υπαρκτός.

Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στην προσωπική του θέση για αλλαγή του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, προαναγγέλλοντας την πρότασή του στη Συνταγματική Αναθεώρηση στην κατεύθυνση να υπάρχει “εμπλοκή της δικαιοσύνης σε πρωθύστερο στάδιο ώστε η Βουλή να μην κάνει τον εισαγγελέα”, όπως είπε. “Αν η αίσθηση των πολιτών είναι ότι ένα πολιτικό σύστημα δεν τους ακούει, πρέπει να ανασκουμπωθούμε” επεσήμανε και αναφέρθηκε στον “κακό αντισυστημισμό”, όπως τον χαρακτήρισε, “να τα κάνουμε όλα μαντάρα και να καεί η Βουλή, αυτός ισοδυναμεί με φασισμό και θα με βρει απέναντι”.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε και το περίγραμμα της πρωτοβουλίας 5Χ5 για την Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα ακολουθεί εξωτερική πολιτική που έχει ενισχύσει την εικόνα της Ελλάδας και γι' αυτό δεν φοβάται να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, με δύο προϋποθέσεις, τη συμμετοχή της Κύπρου και τον απαρέγκλιτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας από τους συμμετέχοντες.