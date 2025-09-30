Citi: Οι δαπάνες των Big Tech στην Τεχνητή Νοημοσύνη θα ξεπεράσουν τα 2,8 τρισεκατ. δολάρια

Η Citigroup αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τις δαπάνες των τεχνολογικών «κολοσσών» σε υποδομές σχετικές με την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι οποίες αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029, από τα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια που είχε εκτιμήσει προηγουμένως, επικαλούμενη τις επιθετικές αρχικές επενδύσεις των hypers.

Η έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης που πυροδότησε η κυκλοφορία του ChatGPT στα τέλη του 2022 συνέχισε να τροφοδοτεί τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες και την επέκταση των data centers, παρά τη σύντομη κρίση εμπιστοσύνης που προκάλεσε το φθηνότερο μοντέλο DeepSeek της Κίνας και τις συνεχιζόμενες ανησυχίες της αγοράς για τις δασμολογικές πολιτικές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία της Wall Street εκτιμά ότι οι επενδύσεις σε Τεχνητή Νοημοσύνη από τους hyperscalers θα φθάσουν τα 490 δισ. δολάρια έως το τέλος του 2026, από 420 δισ. δολάρια που είχε εκτιμήσει προηγουμένως.

Οι φορείς εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων - ή hyperscalers - συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, Amazon και Alphabet έχουν ήδη δαπανήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις για να μειώσουν τους περιορισμούς χωρητικότητας που έχουν εμποδίσει την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι αναλυτές της Citi δήλωσαν ότι οι hyperscalers πιθανότατα θα αντανακλούν αυτές τις πρόσθετες δαπάνες στις ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων του γ' τριμήνου, με τις προβλέψεις να αναμένεται να είναι «προηγούμενες της ορατής επιχειρηματικής ζήτησης».

Η Citi εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση υπολογιστικής ισχύος για την Τεχνητή Νοημοσύνη θα χρειαστεί 55 gigawatt νέας ισχύος έως το 2030, που μεταφράζεται σε 2,8 τρισεκατ. δολάρια πρόσθετων δαπανών, 1,4 τρισεκατ. δολάρια μόνο στις ΗΠΑ.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία δήλωσε ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας δεν βασίζονται πλέον μόνο στα κέρδη για τη χρηματοδότηση της υποδομής Τεχνητής Νοημοσύνης. Το κόστος είναι εξαιρετικά υψηλό - περίπου 50 δισ. δολάρια για κάθε 1 GW υπολογιστικής ισχύος - και οι εταιρείες δανείζονται για να ανταποκριθούν.

Αυτή η αλλαγή είναι ήδη εμφανής στα οικονομικά τους στοιχεία, με τις δαπάνες να αρχίζουν να επιβαρύνουν τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Οι επενδυτές αναρωτιούνται τώρα πώς οι εταιρείες τεχνολογίας θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις αυτής της κλίμακας, ειδικά καθώς τα παραδοσιακά μοντέλα δεν επαρκούν.

«Οι επιχειρήσεις έχουν παράσχει μια σαφή εξωτερική επικύρωση της αξίας», δήλωσε η Citi, επισημαίνοντας τις παραγωγικές εφαρμογές σε εταιρείες όπως η Eli Lilly, η Hitachi και η Wolters Kluwer.