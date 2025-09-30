Canaccord: Αισιοδοξία για την αναπτυξιακή πορεία της Tesla - «Εκτόξευσε» την τιμή-στόχο, στα 490 δολάρια

Σε σημαντική αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τις μετοχές της Tesla προχώρησε η Canaccord Genuity, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση για την εταιρεία του Ίλον Μασκ σε «Buy» και κάνοντας λόγο για ισχυρές αναπτυξιακές ενδείξεις.

Η χρηματιστηριακή αύξησε την τιμή-στόχο για την Tesla στα 490 δολάρια από 333 δολάρια που έδινε μέχρι σήμερα, υποστηρίζοντας η δέσμευση της διοίκησης για νέα μοντέλα οχημάτων θα ενισχύσει τη δυναμική των παγκόσμιων πωλήσεων και θα συμβάλει στην αντιστάθμιση της απώλειας των φορολογικών πιστώσεων των ΗΠΑ μετά το τρίτο τρίμηνο.

«Αυτά τα νέα οχήματα θα πρέπει να είναι ενδιαφέροντα. Μείνετε συντονισμένοι» ανέφερε η Canaccord, σύμφωνα με το investing.com.

Στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας, αναμένει ισχυρότερη δυναμική, καθώς η ζήτηση επιταχύνεται από τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και τα υπερμεγέθη data center.

Με την αυξανόμενη αντίσταση στην αποκλειστική εξάρτηση από το δίκτυο, «η αποθήκευση ενέργειας θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στις λύσεις πίσω από το μετρητή».

Η Canaccord επισήμανε επίσης τη σημασία του νέου πακέτου αποζημίωσης του Μασκ, το οποίο θέτει επιθετικούς μακροπρόθεσμους στόχους, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνεχή ηγεσία του στην Tesla.

Το σχέδιο θα μπορούσε να αποφέρει σημαντικές αποδόσεις στους μετόχους εάν επιτευχθούν οι στόχοι και θα έδινε επίσης στους επενδυτές πιθανή έκθεση στην εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης του Μασκ, xAI.

«Δεδομένων των μοναδικών επιχειρηματικών επιτευγμάτων του κ. Μασκ, θεωρούμε τη δέσμευσή του στην εταιρεία και τους τολμηρούς στόχους του ως - ως επί το πλείστον - θετικούς», έγραψε η εταιρεία.