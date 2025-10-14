BlackRock: Τα περιουσιακά στοιχεία της έφτασαν το ρεκόρ των 13,46 τρισ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο

Η BlackRock ανακοίνωσε την Τρίτη υψηλότερα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο, καθώς η ανάκαμψη των παγκόσμιων αγορών αύξησε τα έσοδα από προμήθειες και ώθησε τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της σε ρεκόρ ύψους 13,46 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της BlackRock αυξήθηκαν σε 13,46 τρισεκατομμύρια δολάρια, από 11,48 τρισεκατομμύρια δολάρια που ήταν πέρσι. Οι μακροπρόθεσμες καθαρές εισροές ανήλθαν συνολικά σε περίπου 171 δισεκατομμύρια δολάρια, με πρωτοστάτη τη συνεχιζόμενη δυναμική της δραστηριότητας ETF, η οποία παραμένει ο βασικός μοχλός οργανικής ανάπτυξης της εταιρείας.

Ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 1,91 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 11,55 δολάρια ανά μετοχή, για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, από 1,72 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 11,46 δολάρια ανά μετοχή, που ήταν πέρσι.

Τα συνολικά έσοδα - τα περισσότερα από τα οποία προέρχονται ως ποσοστό των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων - αυξήθηκαν σε 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια από 5,2 δισεκατομμύρια δολάρια που ήταν πριν από ένα χρόνο, κυρίως λόγω της ανάκαμψης της αγοράς και της αύξησης κατά 8% των οργανικών βασικών αμοιβών.

Οι αναλυτές ανέμεναν κατά μέσο όρο κέρδη 11,24 δολάρια ανά μετοχή με έσοδα 6,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε απομειωμένη βάση, τα καθαρά έσοδα μειώθηκαν κατά 19% στα 1,32 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 8,43 δολάρια ανά μετοχή.

«Στους κορυφαίους συντελεστές της αύξησης των οργανικών βασικών αμοιβών συγκαταλέγονται το franchise μας, οι ιδιωτικές αγορές, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, το outsoursing, η διαχείριση μετρητών και τα ETF iShares, τα οποία σημείωσαν ρεκόρ ζήτησης», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της BlackRock, Λάρι Φινκ.

«Μπαίνουμε στο εποχιακά ισχυρότερο τέταρτο τρίμηνο με δυναμική ανάπτυξη και μια πλήρως ενοποιημένη πλατφόρμα. Μια πλατφόρμα που βασίζεται σε ένα μοντέλο δημόσιων-ιδιωτικών επενδύσεων, υποστηρίζεται από την τεχνολογία Aladdin και ενώνεται από μια κοινή κουλτούρα απόδοσης και εξυπηρέτησης πελατών».

Η ανθεκτική καταναλωτική δαπάνη, παρά το υψηλότερο κόστος δανεισμού, συνέβαλε στη διατήρηση της οικονομικής δυναμικής των ΗΠΑ, τροφοδοτώντας τα κέρδη στις αγορές μετοχών και ωθώντας τους επενδυτές να επενδύσουν ξανά σε στρατηγικές χαμηλότερου κόστους.

Η επιβράδυνση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, αλλά και στον πληθωρισμό ώθησαν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια τον Σεπτέμβριο - η πρώτη μείωση φέτος - ενώ οι προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση αργότερα το 2025 τροφοδότησαν ισχυρές εισροές στα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) σταθερού εισοδήματος της BlackRock.

«Συνολικά, τα αποτελέσματα ήταν ισχυρά και επωφελήθηκαν από το ευνοϊκό περιβάλλον της αγοράς», δήλωσε ο Κάιλ Σάντερς, ανώτερος αναλυτής μετοχών στην Edward Jones. «Οι τρεις πρόσφατες εξαγορές της BLK, της GIP, της Preqin και της HPS, συνέβαλαν όλες θετικά στο τρέχον τρίμηνο. Κατά την άποψή μας, η BLK εισέρχεται σε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ανάπτυξής της».

Οι μακροπρόθεσμες καθαρές εισροές της εταιρείας με έδρα τη Νέα Υόρκη αυξήθηκαν στα 171 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του τριμήνου, σημειώνοντας άνοδο περίπου 7% σε σχέση με πέρυσι.

Στρατηγική διαφοροποίησης

Οι μεγάλες εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, όπως η BlackRock, τα τελευταία χρόνια διαφοροποιούν ενεργά τις πηγές εσόδων τους, καθώς αντιμετωπίζουν την πίεση από τις στρατηγικές δεικτών που συνήθως αποφέρουν χαμηλότερα έσοδα σε σύγκριση με ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς, όπως οι ιδιωτικές αγορές, τα ακίνητα και οι υποδομές.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου, οι ιδιωτικές αγορές της BlackRock προσέλκυσαν καθαρές εισροές ύψους 13,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα ιδιωτικά περιουσιακά στοιχεία αποφέρουν σημαντικά υψηλότερα έσοδα από τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία αποτελούν βασικό μέρος της δραστηριότητας της BlackRock μέσω της σειράς προϊόντων iShares. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών αυξήθηκαν κατά 33% σε 516 εκατομμύρια δολάρια κατά την περίοδο αναφοράς, μετά από πτώση σχεδόν 42,7% το δεύτερο τρίμηνο. Οι συνολικές καθαρές εισροές ανήλθαν σε 205 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω της δυναμικής της δραστηριότητας της εταιρείας στον τομέα των ETF.