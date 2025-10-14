Αυστραλία: Ράλι 50% για τις μετοχές της Nova Minerals, πριν τη συνάντηση του Αλμπανέζε με τον Τραμπ

Οι μετοχές της αυστραλιανής Nova Minerals ανέβαιναν 50% στο άνοιγμα της συνεδρίασης στην Wall Street την Τρίτη μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι ο πρέσβης της Αυστραλίας στις ΗΠΑ την προσέγγισε για να της ζητήσει να παρουσιάσει το έργο Estelle Gold and Critical Minerals Project.

Η εξέλιξη έρχεται ενόψει της επικείμενης συνάντησης μεταξύ του πρωθυπουργού της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζε και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου 2025, όπου η συνεργασία στον τομέα των κρίσιμων ορυκτών θα αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης.

Το έργο Estelle της Nova έχει αποκτήσει στρατηγική σημασία μετά την πρόσφατη επιχορήγηση ύψους 43,4 εκατομμυρίων δολαρίων από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ για την ανάπτυξη μιας εγχώριας αλυσίδας εφοδιασμού αντιμονίου. Το αντιμόνιο, που πρόσφατα συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο κρίσιμων ορυκτών των ΗΠΑ για το 2025, είναι ζωτικής σημασίας για την άμυνα, την ενέργεια και τις προηγμένες εφαρμογές κατασκευής.

Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει άδειες χρήσης γης για ένα διυλιστήριο αντιμονίου στο Port MacKenzie, τοποθετώντας τον εαυτό της ως έναν από τους κορυφαίους αναδυόμενους πλήρως ολοκληρωμένους παραγωγούς αντιμονίου στις ΗΠΑ. Η Nova στοχεύει στην παραγωγή αντιμονίου στρατιωτικών προδιαγραφών έως το 2026/27.